Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE: „Nu vom tolera acțiunile hibride”

Decizia Ministerului Afacerilor Externe vine după un val de convocări ale ambasadorilor ruși din mai multe țări europene ca urmare a incidentelor cu drone de pe Aeroportul Leipzig/Halle din Germania.

Anunțul convocării ambasadorului Vladimir Lipaev a fost făcut de ministra Oana Țoiu într-un mesaj pe X în care condamnă acțiunile Rusiei.

„În urma concluziilor autorităților germane potrivit cărora Rusia poartă responsabilitatea pentru atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, acționăm în mod colectiv și ferm, în calitate de state membre ale UE și aliați NATO”, a precizat Țoiu.

Germania a declarat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident și a dispus o serie de măsuri, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Germania este alertă după două tentative de sabotaj asupra rețelei sale de electricitate ce au avut loc marți și a unei explozii într-o gară din Augsburg.

„România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore la activități hibride, ingerințe sau provocări nesăbuite și persistente din partea Rusiei. România se numără printre aceste țări. Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns”, a spus ministra de Externe.

Ea a precizat și ce îi va fi comunicat lui Lipaev la întrevederea de la sediul ministerului.

„Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune un cost real agresorului”, a conchis ea.

Following the German authorities’ determination that Russia holds responsibility for the drone attack at Leipzig/Halle Airport, we are acting collectively and strongly as EU Member States and NATO Allies.



Romania stands in full solidarity with Germany and other European states… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 2, 2026

Lipaev a fost ultima dată convocat la MAE pe 29 august, când i s-a comunicat protestul României pentru „crime de război” comise de Rusia în ultimele atacuri asupra Ucrainei.

Diplomații ruși, convocați de UE și de mai multe țări membre

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE din Irlanda, că serviciul diplomatic european l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles în legătură cu incidentul.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a anunțat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Paris pentru a-și exprima protestul și că ar trebui adoptate sancțiuni la nivel european, în special împotriva flotei fantomă a Rusiei.

Ministrul olandez de externe, Tom Berendsen, a spus și el că incidentul de la Leipzig este complet inacceptabil și că l-a convocat pe ambasadorul rus în Țările de Jos.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a anunțat, de asemenea marți, la X, că l-a convocat pe ambasadorul rus în Belgia: „Acest atac se adaugă unei lungi serii de incursiuni inacceptabile pe teritoriul altor state membre ale UE și aliați NATO din ultimele luni”.

Kallas: „Act de terorism susținut de un stat”

Ambasadorul Rusiei în Germania a fost convocat marți. Rusia a susținut că nu a văzut nicio dovadă care să susțină acuzațiile Berlinului și că va riposta.

Germania a anunțat marți măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august la aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanță crucială pentru armata germană și pentru NATO.

Incidentul prezintă „caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

Reuniți miercuri la Wicklow, lângă Dublin, șefii diplomației din UE vor discuta „ce mai putem face” în acest sens, a precizat Kallas.