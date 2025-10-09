Ambasadorul SUA la NATO: „Avem arme capabile să provoace daune serioase, în locul și momentul alese de noi”. Șanse ca unele să fie livrate Ucrainei
Statele Unite dețin arme „puternice” care nu sunt folosite în prezent în Ucraina, însă Kievul ar putea să le primească în viitor, a declarat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul unei conferințe la Riga, conform RBC-Ukraine.
Potrivit acestuia, SUA au arme capabile să provoace „daune serioase, în locul și momentul alese de noi”.
„Unele dintre acestea ar putea fi transferate Ucrainei pentru a fi folosite, iar acest lucru ar putea schimba calculele. Dar, desigur, nu am ajuns încă în punctul în care Vladimir Putin să considere că este momentul potrivit pentru negocieri”, a spus Whitaker.
Rachete Tomahawk pentru Ucraina
Echipa lui Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea privind riscul de a pierde controlul asupra rachetelor Tomahawk în cazul în care acestea ar fi transferate Ucrainei.
În ultimul an, Kievul a ridicat în repetate rânduri problema obținerii de arme cu rază lungă de acțiune. Recent, Trump a declarat că este aproape de a lua o decizie privind trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a precizat dacă Ucraina a cerut în mod expres aceste rachete. Potrivit presei, el a discutat subiectul cu oficiali americani în timpul vizitei sale în Statele Unite.
Rusia a reacționat deja la posibilitatea livrării de rachete Tomahawk către Ucraina, amenințând cu o escaladare serioasă dacă arme cu rază lungă de acțiune vor fi trimise la Kiev.
Liderul rus Vladimir Putin a afirmat că furnizarea de Tomahawk-uri Ucrainei ar deteriora perspectivele pozitive din relațiile care, potrivit lui, se dezvoltaseră între cele două țări.