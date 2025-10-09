Statele Unite dețin arme „puternice” care nu sunt folosite în prezent în Ucraina, însă Kievul ar putea să le primească în viitor, a declarat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul unei conferințe la Riga, conform RBC-Ukraine.

Potrivit acestuia, SUA au arme capabile să provoace „daune serioase, în locul și momentul alese de noi”.

„Unele dintre acestea ar putea fi transferate Ucrainei pentru a fi folosite, iar acest lucru ar putea schimba calculele. Dar, desigur, nu am ajuns încă în punctul în care Vladimir Putin să considere că este momentul potrivit pentru negocieri”, a spus Whitaker.

Rachete Tomahawk pentru Ucraina

Echipa lui Donald Trump și-a exprimat îngrijorarea privind riscul de a pierde controlul asupra rachetelor Tomahawk în cazul în care acestea ar fi transferate Ucrainei.

În ultimul an, Kievul a ridicat în repetate rânduri problema obținerii de arme cu rază lungă de acțiune. Recent, Trump a declarat că este aproape de a lua o decizie privind trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a precizat dacă Ucraina a cerut în mod expres aceste rachete. Potrivit presei, el a discutat subiectul cu oficiali americani în timpul vizitei sale în Statele Unite.

Rusia a reacționat deja la posibilitatea livrării de rachete Tomahawk către Ucraina, amenințând cu o escaladare serioasă dacă arme cu rază lungă de acțiune vor fi trimise la Kiev.

Liderul rus Vladimir Putin a afirmat că furnizarea de Tomahawk-uri Ucrainei ar deteriora perspectivele pozitive din relațiile care, potrivit lui, se dezvoltaseră între cele două țări.