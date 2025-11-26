Ambulanţă militară, implicată într-un accident rutier în Bucureşti. Două persoane au fost rănite

O ambulanţă militară care circula cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune a fost implicată, miercuri, într-un accident rutier în Bucureşti, două persoane din autospecială fiind rănite.

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc în zona Piaţa Arsenalului.

„Din informaţiile existente la acest moment, conducătorul unei ambulanţe militare, în vârstă de 44 de ani, care se deplasa în regim prioritar, având în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi acustice, pe Calea 13 Septembrie, dinspre Şos. Panduri către str. Izvor, atunci când a ajuns la intersecţia cu str. Ion Popescu-Gopo a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 42 de ani, care se deplasa pe sensul opus de circulaţie”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit News.ro.

A rezultat rănirea celor doi pasageri din ambulanţa militară, un tânăr în vârstă de 23 de ani şi o femeie în vârstă de 33 de ani, care au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri.

„Conducătorii autovehiculelor au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero. În continuare se efectuează cercetări de către poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi condiţiilor producerii accidentului de circulaţie”, a mai transmis sursa citată.