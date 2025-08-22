Amenințări de la un personaj care a stat în închisoare către un jurnalist. „Să arzi în flăcări, nenorocitule!”

„Eşti un vierme” sau „Să arzi în flăcări, nenorocitule!” sunt câteva dintre mesajele telefonice primite de ziaristul Marius Mărgărit de la Gazeta Sporturilor din partea lui Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal FCU Craiova.

Adrian Mititelu, personaj cunoscut al fotbalului românesc, a fost condamnat în 2020 pentru evaziune fiscală în operațiunea de transfer a unui jucător. A fost eliberat în 2022. Acum este patron al echipei FCU Craiova din Liga 3.

Potrivit Pagina de Media, care citează GSP, Mititelu l-a insultat și amenințat pe reporterul Marius Mărgărit, jurnalist sportiv de trei decenii. Jurnalistul publicase articole despre situaţia echipei din Bănie.

Printre mesajele lui Mititelu se numără:

„Eşti cea mai mare javră din presă”

„Când o să te întâlnesc o să te scuip în faţă în văzul tuturor”

„Să arzi în flăcări, nenorocitule!”

„Eşti un vierme”

Gazeta Sporturilor notează că „au fost folosite inclusiv amenințări la adresa jurnalistului”.