Amenzile date de CNA, dublate de Guvern. Până la ce sumă ajung

Cuantumul amenzilor contravenționale aplicate de Consiliul Național al Audiovizualului nu au mai fost actualizate de 17 ani, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Conform sursei citate, Executivul a aprobat, printr-o hotărâre, majorarea sancțiunilor pentru anumite abateri.

„Este o hotărâre care actualizează cuantumul amenzilor contravenționale aplicate pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii audiovizualului în funcție de evoluția indicelui inflației. Este vorba despre raportarea la inflația cumulată de la ultima stabilire a cuantumului acestor amenzi în anul 2009. Deci, în curând se vor face 20 de ani de când nu au fost actualizate aceste amenzi. La fundamentarea acestei propuneri stă comunicarea oficială a Institutului Național de Statistică. Intervenția normativă este necesară pentru asigurarea unei corelări între nivelul sancțiunilor contravenționale și condițiile economice actuale și pentru a menține eficiența mecanismului de apărare”, a declarat Ioana Dogioiu, citată de Agerpres.

Ea a precizat că, în baza hotărârii adoptate de Guvern, cuantumul amenzilor contravenționale se actualizează astfel: „Pentru faptele prevăzute la articolul 90, alineatul 2, hotărârea stabilește amenzi cuprinse între 22.000 de lei și 440.000 de lei, față de nivelul actual cuprins între 10.000 de lei și 200.000 de lei”.

„Aceste contravenții vizează, printre altele, difuzarea serviciilor media audio-vizuale cu încălcarea prevederilor legale, utilizarea tehnicilor subliminale în cadrul comunicărilor comerciale audio-vizuale, publicitatea mascată, nerespectarea dreptului la replică, retransmisia neautorizată și furnizarea serviciilor media audio-vizuale fără deținerea unei licențe audio-vizuale”, a detaliat Dogioiu.

De asemenea, pentru faptele prevăzute la „articolul 91, alineatul 3, actul normativ stabilește amenzi între 11.000 de lei și 200.000 de lei, față de nivelul actual cuprins între 5.000 de lei și 100.000 de lei”.

„Aceste contravenții vizează nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii media a unor dispoziții ale legii, precum și a deciziilor cu caracter normativ emise de Consiliul Național al Audiovizualului. În anumite situații, legea prevede transmiterea prealabilă a unor somații prin care sunt stabilite condițiile și termenele pentru intrarea în legalitate”, a mai explicat Dogioiu.