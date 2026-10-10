„America First” și costumul ieftin fabricat în Asia. De ce este criticat Donald Trump după ce i s-a văzut eticheta sacoului

O simplă etichetă a contrazis discursul preşedintelui american. Donald Trump, un fervent susţinător al conceptului „Made in USA”, a fost fotografiat la un miting electoral purtând un costum al unei mărci de larg consum ce se aprovizionează, printre altele, din China şi Bangladesh, ceea ce a stârnit imediat critici şi comentarii, relatează News.ro citând ziarul Le Figaro.

Donald Trump s-a deplasat luni la Grand Island, în Nebraska, pentru a-l susţine pe senatorul republican Pete Ricketts, candidat la realegere în scrutinul din 3 noiembrie. La finalul mitingului, liderul Casei Albe a făcut câţiva paşi de dans, aşa cum obişnuieşte, iar apoi şi-a deschis sacoul costumului.

Acest gest aparent neînsemnat le-a permis însă fotografilor să imortalizeze eticheta hainei sale: „Jos. A. Bank”. Este o marcă americană de confecţii pentru bărbaţi, cunoscută pentru costumele sale ieftine, dar a cărei producţie se realizează în mare parte în străinătate. Este o alegere vestimentară care ridică semne de întrebare pentru cel care a făcut din „America First” şi din reindustrializarea Statelor Unite unul dintre pilonii politicii sale economice.

Derek Guy, jurnalist american specializat în moda masculină, nu a întârziat să semnaleze această contradicţie. „Costumele Jos. A. Bank sunt toate fabricate în străinătate, în general în ţări precum China şi Bangladesh”, a subliniat el pe X. „Mă întreb de ce Trump a preferat un costum importat ieftin în locul unui costum fabricat în Statele Unite”, a punctat el.

Trump’s suit appears to be part of Jos. A. Bank’s Traveler line. The suit is listed as having been made abroad using a wool-polyester-spandex blend. The company describes it as having the "ultimate stretch" and was designed to minimize body odor. https://t.co/Vg9Ps5PuNQ — derek guy (@dieworkwear) October 9, 2026

Cu toate acestea, compania-mamă a Jos. A. Bank, Tailored Brands, dispune de capacităţi de producţie pe teritoriul american, în special pentru marca Joseph Abboud. Însă eticheta acesteia din urmă este diferită de cea observată pe sacoul preşedintelui.

Potrivit publicaţiei americane HuffPost, un document oficial depus pe 10 iulie la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA confirmă faptul că Tailored Brands se bazează pe „o reţea de furnizori globali, în principal din Asia”. Printre ţările vizate se numără Vietnamul, Indonezia, Bangladeshul şi China. Compania precizează totuşi că şi-a redus aprovizionarea din China cu 20% în 2024, apoi cu 11% în 2025.

Un costul de sub 300 de dolari

Deşi ţara exactă de fabricaţie a costumului purtat de Donald Trump nu a fost stabilită, alegerea sa pare în contradicţie cu dorinţa sa declarată de a favoriza producţia naţională.

Derek Guy a reamintit, de altfel, declaraţiile făcute de preşedintele american în timpul discursului său de învestire, din ianuarie 2025. „Trebuie să ne protejăm graniţele împotriva ravagiilor provocate de alte ţări care ne fabrică produsele, ne preiau întreprinderile şi ne distrug locurile de muncă”, a declarat atunci Donald Trump, promiţând că „protecţia va duce la o mare prosperitate şi la o mare putere”. De la revenirea sa la Casa Albă, republicanul a multiplicat taxele vamale pentru a determina companiile să-şi relocalizeze producţia în Statele Unite.

Pe lângă provenienţa sa, preţul costumului prezidenţial a surprins de asemenea. Potrivit CNN, eticheta observată în fotografii seamănă cu cea a colecţiei „Traveler” de la Jos. A. Bank, un model al acesteia fiind comercializat la aproximativ 280 de dolari, o sumă mult mai mică decât preţurile practicate de Brioni, casa de lux italiană cu care Donald Trump este de obicei asociat şi ale cărei costume pot costa peste 5.500 de dolari bucata.

Această alegere ar putea avea însă un avantaj politic. Aşa cum subliniază CNN, americanii confruntaţi cu creşterea costului vieţii ar putea aprecia faptul că preşedintele lor poartă un costum accesibil publicului larg, departe de mărcile de lux. Ar putea fi o modalitate de a se apropia de viaţa de zi cu zi a alegătorilor săi, chiar dacă miliardarul nu se confruntă în realitate cu dificultăţi legate de puterea de cumpărare.