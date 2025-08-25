Americanii de la dr. Pepper preiau producătorul mărcii de cafea Jacobs într-o tranzacție de miliarde de dolari

Keurig Dr Pepper va achiziționa compania olandeză de cafea și ceai JDE Peet’s într-o tranzacție de aproximativ 18 miliarde de dolari, care ar putea da un impuls afacerii cu cafea a gigantului american, aflată în dificultate, au anunțat luni cele două companii.

Acțiunile JDE Peet’s au crescut cu 17,18% la ora 08:30, ora Londrei (03:30 ET). JDE deține printre altele mărcile Jacobs și L’OR.

Keurig Dr Pepper, care deține mărci precum Dr Pepper, 7Up, Snapple și Green Mountain Coffee, a înregistrat o scădere a vânzărilor la divizia sa de cafea din SUA, cu 0,2% până la 900 de milioane de dolari în al doilea trimestru, din cauza scăderii livrărilor de capsule de cafea individuale și de cafetiere Keurig.

Keurig Dr Pepper a căutat să-și sporească popularitatea în rândul cumpărătorilor de pe segmentul economic care preferă să-și bea cafeaua acasă, aventurându-se totodată și cu oferte de cafea rece în încercarea de a atrage clienții Starbucks și Dunkin’.

În urma achiziției JDE Peet’s, Keurig Dr Pepper intenționează să-și separe unitățile de băuturi și cafea în două companii separate, listate la bursa americană, cât mai curând posibil. Un astfel de pas ar anula efectiv fuziunea din 2018 dintre Keurig și Dr Pepper Snapple, care la acea vreme a creat a treia cea mai mare companie de băuturi din America de Nord, cu venituri anuale de aproximativ 11 miliarde de dolari.

Între timp, se așteaptă ca firma de băuturi să aibă vânzări nete anuale de 11 miliarde de dolari și va fi condusă, după plecare, de actualul CEO al Keurig Dr Pepper, Tim Cofer.

Directorul general al JDE Peet, Rafael Oliveira, va rămâne în funcția de președinte al companiei olandeze de cafea până la finalizarea achiziției.