Americanii plătesc în mare parte, deocamdată, taxele vamale impuse de Trump țărilor din întreaga lume, arată studiile

Companiile și consumatorii americani sunt cei mai afectați de noile taxe vamale impuse importurilor, arată primele date, contrazicând afirmațiile președintelui Donald Trump și complicând eforturile Rezervei Federale împotriva inflației, scrie Reuters.

Donald Trump a asigurat că partenerii comerciali externi ai SUA vor plăti prețul politicilor sale protecționiste, anticipând că exportatorii vor absorbi acest cost doar pentru a-și menține poziția pe cea mai mare piață de consum din lume.

Însă studiile academice, sondajele și comentariile companiilor arată că, în primele luni ale noului regim comercial al lui Trump, companiile americane sunt cele care suportă costurile și le transferă parțial consumatorilor, fiind probabil să urmeze și alte creșteri de prețuri.

„Cea mai mare parte a costurilor pare să fie suportată de firmele americane”, a declarat profesorul Alberto Cavallo de la Universitatea Harvard într-un interviu în care a discutat despre concluziile sale.

„Am observat o transferare treptată către prețurile de consum și există o presiune clară în sensul creșterii”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că „americanii ar putea să se confrunte cu o perioadă de tranziție din cauza taxelor”, dar costurile „vor fi suportate în cele din urmă de exportatorii străini”.

Companiile diversifică lanțurile de aprovizionare și mută producția în Statele Unite, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cine suferă de pe urma taxelor vamale?

Cavallo și cercetătorii Paola Llamas și Franco Vasquez au urmărit prețul a 359.148 de produse, de la covoare la cafea, la principalii comercianți online și fizici din Statele Unite.

Ei au constatat că mărfurile importate s-au scumpit cu 4% de când Trump a început să impună taxe vamale la începutul lunii martie, în timp ce prețul produselor interne a crescut cu 2%.

Cele mai mari creșteri pentru importuri au fost înregistrate în cazul mărfurilor pe care Statele Unite nu le pot produce pe plan intern, cum ar fi cafeaua, sau cele care provin din țări puternic penalizate, cum ar fi Turcia.

Aceste creșteri de preț, deși semnificative, au fost în general mult mai mici decât rata taxelor vamale aplicate produselor în cauză, ceea ce înseamnă că și vânzătorii au absorbit o parte din costuri.

Cu toate acestea, prețurile de import ale SUA, care nu includ taxele, au arătat că exportatorii străini și-au majorat prețurile în dolari și au transferat cumpărătorilor americani o parte din deprecierea dolarului față de monedele lor.

„Acest lucru sugerează că producătorii străini nu absorb prea mult din taxele americane, în concordanță cu cercetările economice anterioare”, au afirmat cercetătorii de la think-tank-ul Budget Lab al Universității Yale într-o postare pe blog.

Indicii naționali ai prețurilor de export prezintă aceeași imagine. Costul mărfurilor exportate de China, Germania, Mexic, Turcia și India a crescut, Japonia fiind singura excepție.

Impactul final al taxelor vamale nu este încă clar

Adaptarea la taxele vamale impuse de Trump este încă în curs. Se estimează că va dura încă câteva luni, întrucât exportatorii, importatorii și consumatorii se luptă pentru a stabili cine va plăti taxele în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari pe lună.

„Nu ar trebui să ne așteptăm ca aceasta să fie o creștere punctuală, ci mai degrabă firmele încearcă să găsească modalități de a atenua impactul” și de a întinde creșterile de prețuri în timp, a adăugat Cavallo.

Producătorii europeni de automobile au încercat – până acum – să absoarbă o parte mai mare din impactul prețurilor, dar firmele de consum, inclusiv producătorul de detergenți Tide, Procter & Gamble, producătorul de ochelari Ray Ban și producătorul elvețian de ceasuri Swatch au majorat prețurile.

Aproximativ 72% dintre companiile din Europa, Orientul Mijlociu și Africa monitorizate de Reuters au semnalat creșteri de prețuri de la începutul războiului comercial declanșat de Trump, arată un tracker Reuters. Doar 18 companii au avertizat cu privire la marjele de profit.

Analize separate ale Reuters privind site-urile de comerț electronic Shein și Amazon arătau deja creșteri semnificative ale prețurilor produselor chinezești vândute în Statele Unite, de la îmbrăcăminte la produse electronice.

Așa-numita politică „anti-involuție” a Chinei, în cadrul căreia producătorii sunt încurajați să reducă concurența și chiar să reducă capacitatea în sectoare cheie, ar putea alimenta și mai mult situația prin limitarea ofertei de bunuri, cum ar fi echipamentele de energie solară.

Toate acestea au creat premisele pentru o inflație mai mare în Statele Unite. Fed a redus rata de referință luna trecută din cauza îngrijorărilor legate de slăbirea pieței muncii, dar factorii de decizie sunt împărțiți în privința felului în care va evolua inflația în viitor.

Cel mai nou guvernator al Fed, Stephen Miran, susține că taxele vamale nu sunt inflaționiste și a respins îngrijorările cu privire la ceea ce el a numit „modificări relativ mici ale prețurilor unor bunuri”.

Un calcul „aproximativ” al Fed din Boston a estimat că taxele vamale ar crește inflația cu 75 de puncte de bază.

Președintele Fed, Jerome Powell, a declarat că taxele vamale au reprezentat probabil 30-40 de puncte de bază din ultima valoare a inflației de 2,9%, dar efectul ar trebui să fie „relativ de scurtă durată”.

Institutul Peterson pentru Economie Internațională a estimat că inflația din anul următor va fi cu un punct procentual mai mare decât în scenariul în care taxele nu ar fi fost majorate, dar că apoi va scădea.

Restul lumii nu are motive de bucurie

Comerțul global va suferi din cauza taxelor vamale

Pe măsură ce consumatorii americani se luptă să țină pasul cu creșterea prețurilor, cererea de exporturi va încetini probabil. Un sondaj S&P Global realizat în rândul managerilor de achiziții din companii din întreaga lume a arătat că noile comenzi de export se contractă într-un ritm accelerat din iunie.

Exporturile Uniunii Europene către Statele Unite au scăzut cu 4,4% față de anul precedent în iulie, ultima lună pentru care sunt disponibile date, iar în Germania, fosta putere economică a blocului, acestea au scăzut cu 20,1% în august.

Organizația Mondială a Comerțului a redus, de asemenea, previziunile privind creșterea volumului comerțului mondial cu mărfuri pentru anul viitor la doar 0,5%, invocând un impact întârziat al taxelor americane. Datele privind transporturile americane urmărite de grupul de reflecție german Kiel Institute au arătat, de asemenea, o tendință clară de scădere.

Deși toate acestea pot reflecta parțial concentrarea puternică a comenzilor la începutul anului, în anticiparea tarifelor, ele determină totodată prudență în ceea ce privește perspectivele comerciale.

Banca olandeză ING se așteaptă la o reducere de 17% a exporturilor de mărfuri din UE către SUA în următorii doi ani, ceea ce va costa blocul.

„Impactul preconizat al taxelor vamale americane nu s-a materializat încă”, a declarat Ruben Dewitte, economist la ING. „Anticipăm că aceste efecte vor deveni mai vizibile în lunile următoare”, a spus el.