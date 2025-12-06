Americanii și ucrainenii intră în a treia zi a negocierilor de la Miami / Mesajul Departamentului de Stat

Rustem Umerov, negociatorul șef al Ucrainei este în Florida pentru discuții cu americanii. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuții privind planul Statelor Unite de a pune capăt războiului cu Rusia, avertizând însă că „orice progres real” către pace va depinde de voința Moscovei, potrivit AFP.

„Cele două părți au convenit că orice progres real către un acord depinde de voința Rusiei de a se angaja serios în favoarea unei păci durabile, în special prin măsuri de dez-escaladare și încetarea uciderilor”, a transmis vineri seara Departamentul de Stat, la încheierea celei de-a doua zile de discuții.

Acesta a precizat că participanții „au convenit asupra cadrului acordurilor de securitate (…) și asupra capacităților de descurajare necesare pentru menținerea unei păci durabile” în cazul unui acord.

Din partea americană, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, precum și ginerele președintelui, Jared Kushner, participă la discuțiile din apropierea Miami .

Din partea ucraineană, sunt prezenți negociatorul șef Rustem Umerov și generalul Andreï Hnatov.

De la prezentarea planului american, în urmă cu aproape trei săptămâni, au avut loc mai multe sesiuni de negocieri cu ucrainenii la Geneva și în Florida, în încercarea de a modifica textul în favoarea Kievului.

Documentul a fost prezentat marți și președintelui Vladimir Putin, cu ocazia vizitei la Moscova a lui Steve Witkoff și Jared Kushner.

Puține detalii au fost dezvăluite despre acest plan modificat, după ce versiunea inițială a fost percepută de Kiev și de europeni ca fiind în mare măsură favorabilă Rusiei.

„Au discutat rezultatele” întâlnirii de la Moscova

În comunicatul său, Departamentul de Stat precizează că participanții „au discutat rezultatele” întâlnirii de la Moscova și că Umerov a subliniat din nou că prioritatea Ucrainei este de a ajunge la un acord „care să îi protejeze independența și suveranitatea”.

După întâlnirea din capitala rusă, Kremlinul a afirmat că s-au înregistrat progrese, dar că mai rămân „multe de făcut” pentru a ajunge la o soluționare a conflictului declanșat de invazia rusă din februarie 2022.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat vineri că întâlnirea de marți de la Moscova s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și a lăudat participarea lui Kushner la discuții.

Șeful statului rus și Witkoff au avut o „conversație cu adevărat prietenoasă și se înțeleg”, a declarat Ușakov la televiziunea de stat rusă. „O nouă persoană ni s-a alăturat și aș spune că s-a dovedit a fi foarte utilă”, a adăugat el referindu-se la Jared Kushner.

Pe teren, armata rusă și-a continuat vineri avansarea pe front, revendicând cucerirea localității Bezimenne din regiunea estică a Donețkului, unde se concentrează luptele.

Sâmbătădimineață Rusia „a atacat masiv regiunea Kievului cu drone și rachete”, a scris pe Telegram guvernatorul regional Mykola Kalachnyk, care a raportat trei răniți.