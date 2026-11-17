Serghei Lavrov a criticat solicitarea statelor europene privind un armistițiu pe durata negocierilor și i-a acuzat că au subminat acordul dintre Putin și Trump de după summitul din Alaska, într-o conferință de presă susținută marți, potrivit agenției de stat Tass.

În schimb, el a lăudat poziționarea SUA și s-a întrebat cum văd liderii americani modul cum se poziționează europenii.

„Eram deja în stadiul unui acord, un acord final la Anchorage, pe care europenii l-au respins. Apoi au spus cu mândrie că am îngropat Anchorage (n.r. acordul), iar acum americanii sunt din nou de partea noastră. Nu știu cum percep americanii acest lucru, dacă sunt de acord cu această analiză. Vom vedea”, a declarat Lavrov.

Donald Trump l-a primit pe Vladimir Putin în SUA, într-un summit istoric pe 15 august 2025 în Anchorage, Alaska. Discuțiile s-au încheiat cu laude reciproce, dar fără să fie urmate de evoluții importante privind războiul din Ucraina.

Ce spune despre ultima rundă de negocieri

O mare parte din conferința de presă de joi a lui Serghei Lavrov a fost dedicată stadiului negocierilor din Ucraina. El a declarat că partea rusă este „prudent pozitivă” după ultimele discuții care au avut loc în Abu Dhabi.

„Prin urmare, nu vom face acum nicio declarație care ar putea crea o impresie falsă despre ceea ce se întâmplă și care ar putea împiedica discuția deschisă – discuție ce va continua, cu siguranță, între Rusia, Statele Unite și Ucraina”, a explicat el.

Acuzații că Europa lucrează împotriva Rusiei

El i-a mai acuzat pe europeni că vor să construiască „o arhitectură de securitate împotriva Federației Ruse, nu împreună cu Federația Rusă.”

În timpul negocierilor de la Abu Dhabi, Statele Unite au solicitat Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate cu Europa, au declarat două surse informate privind propunerea pentru Axios.

Tabloidul german BILD a relatat că printre propunerile făcute de Rusia se numără forțarea Finlandei să părăsească NATO, retragerea bazelor Alianței din statele baltice sau federalizarea Republicii Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat ulterior că Rusia a cerut Finlandei să se retragă din NATO. De asemenea, guvernul de la Chișinău a respins aceste propuneri drept „sperietori și provocări de la Moscova”.

Serghei Lavrov a mai precizat, în declarația de presă, că Rusia nu va renunța la obiectivele pentru care a pornit războiul din Ucraina. „Nu ne-am schimbat obiectivele. Președintele a spus acest lucru în mod repetat”.

Moscova acuză prezența de trupe străine în Ucraina

Rusia este conștientă de prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean, iar Moscova și-a transmis îngrijorările țărilor vizate, a mai acuzat Lavrov.

„Cred că (n.r. trupele străine se află în Ucraina) de mai bine de șase luni. Și nu doar cele franceze. Suntem la curent cu acest lucru. Ne-am transmis îngrijorările prin canalele existente, avertizând țările vizate că aceasta nu mai reprezintă un sprijin pentru Ucraina, ci o participare directă la război, incluzând asistență în stabilirea țintelor, furnizarea de date prin satelit și multe altele”, a explicat Lavrov.

Oficialul a mai subliniat că Rusia a avertizat Occidentul în mod repetat că orice desfășurare a unor forțe de stabilizare în Ucraina ar însemna intrarea directă a Europei în război.

„De ce au nevoie de o încetare a focului? Vor să desfășoare imediat forțe de stabilizare acolo. Au fost avertizați de o mie de ori – începând cu președintele, continuând cu subsemnatul și cu mulți alți oficiali – că orice desfășurare a unor forțe de stabilizare ar însemna intrarea directă, incontestabilă, a Europei în război”, a declarat Lavrov.

Vești despre summitul Trump – Putin – Xi

Agenda pentru întâlnirea dintre președinții SUA, Chinei și Rusiei care va avea loc joi la Shenzhen este în mare parte finalizată, dar Moscova nu va face public detalii înainte, a declarat joi Serghei Lavrov într-o conferință de presă, citat de agenția de stat Tass.

„Cred că o astfel de întâlnire ar fi benefică în orice circumstanțe, întrucât este vorba despre trei puteri nucleare – dintre care două dețin, totodată, cele mai mari economii ale lumii – și despre țări cu interese diverse în diferite regiuni ale globului”, a declarat ministrul rus de Externe.

Lavrov a refuzat să spună ce vor discuta la Shenzhen, dar a subliniat că „este destul de clar despre ce vor discuta liderii”.

„Vor avea ocazia să facă un schimb liber de opinii”, a mai precizat Serghei Lavrov.

Întâlnirea trilaterală fără precedent dintre președinții Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin este programată să aibă loc joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei.

Summitul a fost comparat cu Conferința de la Ialta din 1945, mai ales în Rusia. Întâlnirea pe care au avut-o liderii de atunci ai Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Sovietice în urmă cu 81 de ani în Crimeea a formalizat sferele de influență și a pregătit terenul pentru ordinea postbelică, devenind un simbol al înțelegerilor dintre marile puteri impuse țărilor mici.



