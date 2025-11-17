Ana Ciceală și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Surpriza din sondajul AtlasIntel numește problema invocată de bucureșteni tot mai mult

Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături, la depunerea candidaturii, zeci de voluntari implicați în campania ei de strângere de semnături.

Au fost depuse 19.643 de semnături la Biroul Electoral al Municipal, dintre care au fost validate 19.500, potrivit Agerpres.

Ciceală a atras atenția asupra faptului că timpul alocat strângerii de semnături a fost înjumătățit față de alte campanii electorale, însă numărul necesar a fost menținut. Totodată, spre deosebire de alegerile parlamentare din 2024, nu au putut fi colectate semnături online.

„Trebuie să strângi 20.000 de semnături, iar oamenii trebuie să își dea și datele de buletin, nu doar adresa, numele și prenumele. Pe frig, pe ploaie, în toate condițiile, iar tu să-i convingi că trebuie să facă asta pentru democrație și pentru a avea un candidat pe buletinul de vot. Este dificil, este un minus pentru democrație și chiar trebuie schimbat acest lucru”, a spus ea.

„Am văzut și la parlamentare, și la europarlamentare, și la locale anul trecut că tot procesul acesta este anevoios. Ne face să ne întrebăm cum reușesc atâția candidați să își depună candidaturile, din moment ce noi nu am văzut alte echipe substanțiale strângând semnături în stradă, așa cum am strâns noi în aceste săptămâni”, a explicat Ana Ciceală.

Principala problemă a bucureștenilor: scumpirea traiului

Ea a precizat că, în timpul strângerii semnăturilor, bucureștenii au evidențiat probleme legate de costul vieții, dar și aspecte privind educația, sănătatea, locuirea, transportul public sau traficul.

„Oamenii au tot felul de probleme în București, dar una dintre cele mai importante, pe care o auzim din ce în ce mai mult, este costul vieții: cât costă să faci piața, cât costă să plătești facturile. (…) Lipsesc aproximativ 17.000 de locuri în grădinițele din București. Este enorm. Și am înțeles că oamenii plătesc la privat pentru grădinițe, iar asta costă cel puțin 2.500 de lei pe lună”, a mai afirmat Ciceală.

„De asemenea, sunt probleme foarte mari. Trebuie să plătești la privat pentru a avea parte de o consultație medicală rapidă. Se plâng, de asemenea, de costul locuirii în București, de faptul că își dau aproape tot salariul pentru a plăti chiria și nu mai ajung banii pentru altceva. Seniorii plătesc analize peste analize, când de fapt ar trebui să fie gratis pentru ei”, a adăugat candidata SENS.

Conform acesteia, bucureștenii își doresc un „primar campion”, care să implementeze proiectele necesare cu rapiditate.

„Noi reprezentăm niște oameni care au rămas în urmă, care cred în munca mea pentru București de zece ani, care au văzut-o și o apreciază, niște oameni de care poate celelalte partide și-au bătut joc sau oameni care nu ar veni altfel la vot. Care e strategia asta a unor candidaturi care pleacă de la premisa să mă retrag eu? (…) Cu toții trebuie să facem ce este mai bine pentru București și bucureșteni. În timpul mandatului meu de consilier, mereu am acționat pe acest principiu – fiindcă e și jurământul pe care îl depui atunci când devii consilier. Cred că ar trebui și restul partidelor să se gândească cu adevărat la asta și la ce e mai bine pentru București”, a mai declarat Ana Ciceală.

Ciceală, cotată cu 7,1% din intențiile de vot de sondajul AtlasIntel

Un sondaj AtlasIntel publicat luni de HotNews arată că Ciprian Ciucu (PNL) este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%.

Pe locul trei se află useristul Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17,9%.

Plecați din USR, Ana Ciceală (Partidul SENS) și Vlad Gheorghe (Partidul Drept) apar și ei în sondajul AtlasIntel – prima cu 7,1%, al doilea cu – 2,6%.

Ciceală este una din suprizele sondajului, ea aparținând curentului de stânga progresist. Fostă consilieră în CGMB și candidată de mai multe ori la Primăria Sectorului 3, ea este creditată cu scoruri de 3%, maxim 4% de sondajele făcute de celelalte case de sondare (Avangarde și CURS). Un sondaj Novel Research, făcut la comanda PNL, o plasa pe Ciceală la 4,9%.

SENS este privit de adversarii de dreapta drept o mișcare de stânga radicală, în timp ce este asumat de cei care-l preferă ca un partid progresist, focusat pe investiții în educație, drepturi în comunitate, locuințe ieftine și sănătate decontată mai mult decât acum.

Într-un dialog cu HotNews, Ana Ciceală a spus că sondajul AtlasIntel care o clasează pe locul 5, cu 7,1% din intențiile de vot, este doar o poză de moment și crede că poate să obțină un scor mai bun la alegerile din 7 decembrie. Ea a adăugat că până acum nu a fost contactată de alți contracandidați pentru a i se cere retragerea.

Citește și VIDEO Prima reacție a Anei Ciceală după sondajul AtlasIntel care o creditează cu un scor surpriză

„Având în vedere că avem atâtea luni în spate de străbătut Bucureștiul cu sute de voluntari, vorbit cu mii și mii de bucureșteni, eu cred că sondajele de acum fac o poză de moment, dar în același timp ne dau speranță”, a declarat Ciceală, pentru HotNews.

„Însă reacțiile noastre din stradă sunt mult mai pozitive, asta vă pot spune, decât acest sondaj, reacțiile pe care le avem de la oameni pentru voluntarii noștri, pentru proiectele noastre și candidatura noastră. Nu aș comenta sondaje, ci proiecte. Și energia pe care o simt în această campanie, venită de la bucureșteni și de la toți voluntarii care muncesc ca să câștige această campanie”, a mai spus ea.