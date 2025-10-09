ANAF a dispus urgent controale la Trezoreria Craiova: A restituit unei firme „sume semnificative fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”. „Posibilă fraudă” cu motorină
HotNews.ro
ANAF anunțat, joi, că „a dispus de urgențǎ” controale la Trezoreria Craiova, după ce aceasta a restituit unei firme „sume semnificative fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”, Fiscul investigând un caz de posibilă fraudă în domeniul comerțului cu motorină.
Citiți mai mult pe StartupCafe.
INTERVIURILE HotNews.ro