ANAF a dispus urgent controale la Trezoreria Craiova:  A restituit unei firme „sume semnificative fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”. „Posibilă fraudă” cu motorină

ANAF anunțat, joi, că „a dispus de urgențǎ” controale la Trezoreria Craiova, după ce aceasta a restituit unei firme „sume semnificative fără corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”, Fiscul investigând un caz de posibilă fraudă în domeniul comerțului cu motorină.

