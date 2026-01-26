„Bună, eu sunt Ana”. Primul chatbot virtual al Fiscului. Ce a răspuns întrebată ce sume datorează cineva care are închiriat un apartament cu 200 de euro lunar

În prima etapă, Ana va oferi informații generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale și/sau din activități independente. Pe măsură ce sistemul acumulează date și experiență prin interacțiuni reale, domeniile acoperite se vor extinde, spune Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) despre asistentul virtual conceput pentru a-i sprijini pe români să obțină rapid informații generale despre obligațiile fiscale.

Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbot-ul Ana va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, spun oficialii ANAF.

Ana de la ANAF. Foto: ANAF

Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării Ana va deține un set parțial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor.

Ce a răspuns Ana, întrebată despre sumele datorate pentru un apartament închiriat

Deocamdată, răspunsurile sunt destul de vagi. Chatbotul a fost întrebat de jurnalistul HotNews ce sume datorează statului dacă are dat în chirie un apartament cu 200 de euro lunar, la care este coproprietar cu 50%, Ana a răspuns:

„Dacă ești persoană fizică și vrei să închiriezi un bun imobil (casă, apartament etc.) sau un bun mobil (mașină, barcă etc.) către o altă persoană fizică, juridică sau altă entitate atunci trebuie să:

Înregistrezi contractul de închiriere la organul fiscal, prin depunerea C168.

Contractul încheiat între părți, precum și modificările survenite ulterior, se înregistrează în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

În situația în care bunul este deținut în comun, prin contractul de închiriere sau, după caz, prin actul de modificare a acestuia, se desemnează proprietarul, uzufructuarul sau alt deținător legal care îndeplinește obligația înregistrării contractului încheiat între părți. declari venitul realizat și stabilești impozitul pe venit și CASS (după caz) prin formularul D212 (de ex. dacă ai închiriat bunul către o altă persoană fizică) până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor; plătești impozit pe venit și CASS, după caz, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

În cazul în care chiriașul este o persoană juridică sau altă entitate care are obligația de a conduce evidență contabilă, plătitorul veniturilor are și obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul corespunzător sumelor plătite, precum și de a elibera, la solicitarea proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, beneficiar de venit, un document care să ateste cuantumul impozitului pe venit reținut și plătit”.

„Ana va putea răspunde în viitor la o gamă tot mai largă de întrebări din domeniul fiscal”

Conform ANAF, în continuare, „chatbot-ul va fi într-un proces continuu de actualizare și își va dezvolta performanța pe măsură ce interacționează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceștia”.

„Sistemul se dezvoltă și se îmbunătățește continuu odată cu fiecare problematică sau întrebare adresată, iar prin fiecare interacțiune cu utilizatorii, ANA își va îmbunătăți continuu capacitatea de a furniza informații corecte și relevante pentru contribuabili. Cu cât mai mulți utilizatori vor accesa chatbot-ul și vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor.

În prima etapă, ANA va oferi informații generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale și/sau activități independente.

Pe măsură ce sistemul acumulează date și experiență prin interacțiuni reale, domeniile acoperite se vor extinde, contribuind la simplificarea semnificativă a comunicării dintre contribuabili și administrația fiscală. Astfel, ANA va putea răspunde în viitor la o gamă tot mai largă de întrebări din domeniul fiscal, simplificând accesul la informații fiscale pentru toți contribuabilii”, spune Fiscul.

ANAF încurajează contribuabilii să interacționeze activ cu Ana și să transmită permanent feedback, contribuind astfel la perfecționarea continuă a sistemului: „Fiecare întrebare adresată reprezintă o contribuție directă la construirea unui serviciu public digital mai performant”.