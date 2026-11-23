ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna decembrie 2026, care cuprinde termenele de la finalul anului pentru firme și alți contribuabili. Pe listă se regăsesc raportările SAF-T (D406), depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100, depunerea Formularului 397 – raportările Uber, Bolt și altele, dar și Formularul 216, referitor la impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare („taxa pe lux”).

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