ANAF explică modificările la Codul Fiscal: impozitele pe dividende și dobânzi și noile norme CASS. Ghid PDF cu Legea 141/2025

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut un nou mini-ghid în format PDF, în care explică modificările operate la Codul Fiscal, prin Legea 141/2025, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan în Parlament, în iulie. Explicațiile funcționarilor din Regionala ANAF Brașov vizează noile norme care afectează persoanele fizice, dar privesc și firmele: impozitele pe dividende și pe dobânzi, impozitarea castigurilor din jocuri de noroc, precum și lista categoriilor de persoane care trebuie să suporte contribuția la asigurările de sănătate (CASS).

