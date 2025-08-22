ANAF lansează o campanie vizând restaurante, baruri, fast-food-uri: Dacă nu i se dă bon fiscal, clientul primește gratis

ANAF a lansat o campanie de informare privind obligația comercianților de a emite și de a înmâna clienților bonul fiscal, precum și obligația clienților de a-l cere, dacă acesta nu a fost înmânat din inițiativa comerciantului. Campania vizează domeniul HoReCa, în care aplicarea cotei reduse de TVA, de 11%, este condiționată de o colectare mai bună, în caz contrar TVA urmând să urce la 21% în toamnă. Totodată, ANAF explică și situațiile în care clienții pot beneficia de bunurile și serviciile achiziționate, fără plata contravalorii acestora.

