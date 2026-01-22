Trump se comportă în chestiunea Groenlanda precum orice abuzator: „Ceea ce urmează să-ți fac e din cauza ta” / Și despre tortul tăiat de Simion

Eventuala legătură, necunoscută, dintre Donald Trump și Vladimir Putin e un subiect mai vechi de conversație în SUA. La fel se discută, în România, despre posibilitatea ca George Simion să aibă relații ascunse cu Federația Rusă.

N-am creditat niciodată varianta că George Simion este agent rus. Afirmațiile principale au venit de la Anatol Șalaru, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova. El a discutat despre apartenența președintelui AUR la FSB. Și tot Șalaru le-a detaliat.

Povestea cu generalul ucrainean

„Un general ucrainean a spus că a fost informat că George Simion s-a întâlnit cu persoane de la FSB în regiunea Cernăuți”, a explicat Șalaru, într-un interviu în HotNews.

Ucrainenii îl monitorizau pe tipul de la FSB și au aflat despre întâlnirea rusului cu Simion. Chiar Șalaru recunoaște că nu are cunoștințe despre conținutul discuției. Un spion rus în Ucraina deja tensionată, de acum 10 ani, nu se întâlnește cu cineva băgându-i legitimația sub nas și spunând: „Sunt de la FSB”.

Nu avem nici o probă că Simion a știut că s-a văzut cu un spion. Spionii tocmai asta fac: se văd cu oameni și spun că sunt consultanți de business, instalatori sau profesori de literatură.

Putin nu a depus niciun efort ca să le „facă legitimație”

Nu cred că Simion e afiliat Rusiei. Cred că, dimpotrivă, el gândește cu mintea sa și că e un om liber. Mai cred însă că nu are niciun respect pentru valorile democratice construite cu mari greutăți, dureroase reveniri și sacrificii de atâția români. Astfel, liderul AUR aduce servicii uriașe Rusiei.

Ca și în cazul lui Donald Trump, George Simion nu l-a obligat pe Vladimir Putin să facă efortul de a-l recruta. Nu a fost nevoie. Șantajul e redundant și costisitor, când celălalt ajunge să facă exact ce dorești doar pentru că ideile și credințele lui despre lume sunt asemănătoare cu ale tale.

Toți cei trei politicieni, american, rus și român, arată că vor să trăim într-o lume unde drepturile ni le dau ei, democrația este o fandoseală, iar dreptul nu există.

Coregrafia cu tortul

Credința în aceste valori anti democratice și oportunismul său legendar al lui George Simion l-au făcut, recent, să dea cu cuțitul prin „harta Groenlandei”.

Prezent la Washington, liderul AUR participat la o recepție. Din filmarea postată de Simion pe X se înțelege că niște republicani au comandat un tort în forma Groenlandei. Sicofanții lui Trump i-au invitat pe cei prezenți să taie bucăți din tort. Oaspeții nu s-au lăsat mai prejos.

George Simion s-a filmat când a tăiat și el o bucată din Groenlanda, că era la ofertă.

George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, „învelit” în steagul SUA. Foto: X / Mark Naughton

În termeni fotbalistici asta se numește „Coregrafia cu tortul”. O fac galeriile, când afișează mesaje și repetă gesturi, într-o anumită ordine și sincronizați, ca să dea un mesaj. Coregrafia similară ar fi să facă și danezii una cu harta României decupată cu fierăstrăul. Cum ne-am simți?

90% dintre americani se opun preluării Groenlandei prin forță

La Davos, Donald Trump a părut că dă un pas înapoi. Sau, așa cum a spus prudent premierul danez, măcar nu a existat o escaladare în vorbele lui. Câtă bază mai poți pune pe cuvântul președintelui SUA? Ce va face George Simion acum? Lipește cu letconul tortul?

Mai bine ar aștepta încă puțin. Mâine dimineață, poate că Trump se răzgândește și atacă militar Danemarca. „Avem o forță, sincer, de neoprit”, a spus el chiar la Davos.

Știți unde se poate opri, însă, totul? Atunci când oamenii înțeleg. Puteți spune voi oricât, precum Trump, că să ataci un aliat e „întotdeauna o opțiune” și că democrația este o slăbiciune, dar aproape 90% dintre americani susțin că nu vor ca SUA să atace Groenlanda.

Coaliția abuzatorilor

Nenumărate sondaje arată același lucru. Americanii care-l plătesc și pe Trump și pe guvernul acestuia nu vor să trimită armata împotriva Europei. La rândul lor, europenii se pregătesc să schimbe foaia.

De ambele părți ale Atlanticului, începe să se consolideze ideea că ne aflăm în fața unei coaliții a abuzatorilor. Și, ca orice abuzator, Trump reproșează victimei: „Ceea ce urmează să-ți fac, e din cauza ta”. Oamenii simt asta, tot mai mult, pe pielea lor.

La Davos, Trump a afișat din nou dispreț la adresa Europei, dublat de curtenii lui. S-a ajuns să se dea cu ”huo” și să se iasă din sală la discursul impertinent al secretarului american al Comerțului, Howard Lutnick.

”Ne mutăm cu toții în Groenlanda ca să avem asistență medicală gratuită?”

Dacă la Davos a fost așa, să vedem cum va fi în tribune la meciurile de la Campionatul European, când suporteri din lumea întreagă vor fi acolo. Ca să vadă Trump ce gândește lumea despre el.

Vorba unuia dintre cetățenii americani, cititor al unei publicații conservatoare, care a comentat la unul dintre articole: ”Și după ce cucerim Groenlanda, ne mutăm cu toții repede acolo ca să avem și noi, americanii, asistență medicală gratuită, civilizată”. Asta că tot disprețuiesc Trump, Putin și, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, George Simion, realizările Europei.