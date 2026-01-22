ANAF: Peste 15.000 de controale pe TVA și 1,7 miliarde lei cerute suplimentar de la contribuabili din toată România, într-un an. Fiscul ne-a explicat cum a procedat „ca urmare a unor măsuri de anulare sau suspendare a codului de înregistrare în scopuri de TVA”, în cazul unor firme
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, inspectorii ANAF au făcut peste 15.000 de controale fiscale privind taxa pe valoare adăugată (TVA), în urma cărora o serie întreagă de contribuabili s-au trezit că trebuie să plătească statului sume suplimentare de 1,75 miliarde lei în total, potrivit unei adrese transmise, miercuri, de Agenția Națională de Administrare Fiscală, la solicitarea comunității antreprenoriale StartupCafe.
