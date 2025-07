ANAF s-a răzgândit și „revocă” notificarea care i-a înfuriat pe contabili și contribuabili. „Ne cerem scuze”

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat, joi, că „se revocă solicitarea” prin care ceruse mai multor contribuabili completarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, a unui document privind cheltuielile realizate în perioada 2020–2024, transmite StartupCafe.ro.

„Vă anunțăm că se revocă solicitarea privind transmiterea informațiilor. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create”, a afirmat ANAF într-un mesaj oficial.

Solicitarea fusese transmisă prin intermediul Spațiului Privat Virtual și a stârnit controverse în rândul contabililor și antreprenorilor. Contabilii spuneau că acea cerere nu are un temei legal.

Valentina Saygo, economist, contabil și antreprenor, declarase pentru StartupCafe.ro că notificarea a fost transmisă în special firmelor încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, fără a fi însoțită de o justificare legală clară.

„Din ce am văzut și ce s-a postat aseară pe grupurile de contabili, pare că ar fi vorba despre contribuabilii mijlocii. Pentru contribuabilii mijlocii, de la mai multe județe, înțeleg că s-a primit acest mesaj în SPV”, a afirmat Valentina Saygo, managing partner la Ask for Accounting și președinte al Patronatului Antreprenorilor Contabili din România (PACR).

Ea spunea că amenzile sunt „considerabile” pentru cei care nu dau curs solicitărilor de acest gen de la ANAF, de mii de lei, în funcție de categoria de contribuabili în care se încadrează.

Una dintre principalele nemulțumiri pe care le-au exprimat specialiști în legătură cu recentele solicitări ale ANAF se referea la faptul că informațiile cerute există deja în baza de date a Fiscului.

„Acești contribuabili mijlocii au obligația de a depune SAF-T încă din 2023. Prin urmare, ANAF are aceste date, așa că nu înțelegem motivul pentru care ni se solicită aceste informații suplimentar față de raportările pe care oricum le depunem cu vârf și îndesat”, a mai spus Valentina Saygo.