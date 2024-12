Analiștii financiar-bancari: “Nicio alternativă la UE, NATO sau OECD nu este rezonabilă”

Întoarcerea României la o economie cvasi-închisă este imposibil de realizat fără suferințe sociale imense, arată un mesaj transmis joi de analiștii financiar-bancari reuniți în Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR). Momentan, spun aceștia, România este dependentă de liberul schimb de mărfuri și de finanțarea internațională și nu dispune de capacitatea industrială și capitalul uman pentru a fi autosuficientă.

Menținerea apartenenței la Uniunea Europeana si NATO, precum și continuarea parcursului de aderare la OECD (Organizatia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) reprezintă pilonii fundamentali ai dezvoltării economice a României și asigurării securității naționale pe termen lung.

Menținerea angajamentului față de sistemul de valori al democrațiilor occidentale și față de alianțele și tratatele internaționale la care România este parte, va continua să reprezinte catalizatorul obligatoriu al securității naționale, dezvoltării economiei și al creșterii standardelor de calitate a vieții, pentru cetățenii români.

Accesarea fondurilor europene după aderarea la Uniunea Europeană in 2007 a accelerat dezvoltarea unui număr important de companii din România, a comunităților locale, în mod special a agriculturii, dar și a infrastructurii educaționale și de sănătate. Recent, în mare măsură, grație mecanismelor de finanțare europene, țara noastră parcurge cel mai amplu program de construcții de infrastructură rutieră din istoria României, care fără îndoială va genera o dezvoltare economică consistentă în urmatoarele decenii.

O altă măsură a parcursului României către o dezvoltare economică sustenabilă și predictibilă, constă în demersurile pentru aderarea la OECD. În acest scop, România trebuie să adopte cele mai bune practici internaționale în multiple zone, precum guvernanță, educație, sănătate și economie. Îndeplinirea acestui obiectiv în urmatorii ani, ar echivala cu integrarea României în grupul celor mai sănătoase medii de afaceri la nivel global.

Astfel, considerăm că dezbaterile politice interne în contextul alegerilor parlamentare și prezidențiale, trebuie să plece de la evidentele obiective enumerate, pentru că nu poate avea vreun sens ideologic, social sau economic, punerea în discuție a apartenenței la structurile și alianțele unde România este membră. Provocările României sunt legate strict de dezvoltarea sa cu pași eficienți în cadrul organizațiilor internaționale, aspecte indispensabile pentru asigurarea securității și prosperității cetățenilor săi în decadele viitoare.

În săptămânile urmatoare, principala așteptare a comunității financiare internaționale, este legată de un angajament ferm al viitorului guvern, sprijinit de o majoritate parlamentară pro-europeană, în vederea înscrierii României începand cu 2025 pe un parcurs credibil în ceea ce privește ajustarea graduală a deficitului fiscal major de circa 8% estimat pentru 2024.

Din această perspectivă, asumarea unui viitor program de guvernare cu reforme autentice, în frunte cu conturarea unei vizibilități în ceea ce privește existența unei voințe politice către limitarea deficitului bugetar, este esențială pentru obiectivul major al menținerii României în categoria de rating “recomandat pentru investiții” de către agențiile de rating internaționale.

Această tranziție a fost îndelungată și deși bunăstarea nu s-a transmis în mod egal, ea este totuși ușor de observat în viața de zi cu zi. Încrederea partenerilor internaționali se poate pierde usor, dar este foarte greu de recâștigat.

Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) reunește în prezent membri cu un nivel înalt de pregătire și experiență profesională în bănci, societăți de administrare a fondurilor de pensii, societăți de administrare a investițiilor, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de asigurări și leasing, companii de consultanță și audit fiscal-contabil, precum și companii multinaționale si antreprenoriale.

AAFBR este membră a Federației Europene a Analiștilor Financiari (The European Federation of Financial Analysts Societies-EFFAS), o federație cu 60 de ani de activitate cu profil financiar din Europa. De asemenea, Asociația are un parteneriat cu ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts-ACIIA), o organizație cu peste 20 de ani de activitate, formată din 22 de asociații naționale.