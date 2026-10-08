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Actualitate

ANALIZĂ. Schimbări importante anunțate de furnizorii de energie pentru români. Prețurile explodează. Care sunt noile oferte ale furnizorilor

Florentina Cernat
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Toți furnizorii de energie au crescut deja prețurile pentru consumatorii casnici, în această toamnă, și doar două companii mai au oferte sub 1,5 lei pe kWh, arată datele comparatorului de prețuri de pe site-ul ANRE, analizate de HotNews. Aceasta, după ce prețul angro al energiei aproape s-a dublat pe bursă în ultimele două luni.

  • Ofertele furnizorilor de energie pentru consumatorii casnici cărora le expiră contractele sunt mai mari cu circa 22%, în medie, față de toamna trecută, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă. 
  • Ministerul Energiei avertizează românii să se pregătească de prețuri foarte mari la electricitate în perioada următoare.
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