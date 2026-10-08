ANALIZĂ. Schimbări importante anunțate de furnizorii de energie pentru români. Prețurile explodează. Care sunt noile oferte ale furnizorilor

Toți furnizorii de energie au crescut deja prețurile pentru consumatorii casnici, în această toamnă, și doar două companii mai au oferte sub 1,5 lei pe kWh, arată datele comparatorului de prețuri de pe site-ul ANRE, analizate de HotNews. Aceasta, după ce prețul angro al energiei aproape s-a dublat pe bursă în ultimele două luni.

Facturile la electricitate au ajuns acum să fie chiar mai mari decât în iulie 2025, când piața a fost liberalizată. După acel moment, prețurile au început să scadă ușor ca urmare a competiției din piață și ajunseseră la un moment dat chiar sub 1 lei pe kWh la unii furnizori.

Însă lucrurile s-au schimbat începând din această vară, când seceta și debitul redus al Dunării au dus la oprirea centralei de la Cernavodă. Cu un deficit de 20% din producție, România a fost nevoită să importe electricitate la prețuri uriașe. Așa s-a ajuns ca energia pe bursă să coste chiar și dublu în august și septembrie 2026.

HotNews a scris încă din august că aceste prețuri angro se vor reflecta și în facturile populației, pe măsură ce ofertele pe care aceștia le aveau în contracte urmează să expire. Pentru perioada de după 1 noiembrie, toți furnizorii de electricitate au majorat prețurile pentru populație și doar două dintre companii mai au prețuri sub 1,5 lei pe kWh, față de sub 1 leu, cât erau cele mai mici oferte în urmă cu câteva luni.

Topul furnizorilor cu cel mai mic preț

1. Hidroelectrica – 1,19 lei pe kWh

Compania de stat rămâne cel mai ieftin furnizor din piață, chiar dacă a majorat prețurile cu 7%, în medie. Prețul este valabil timp de un an, până la 31 octombrie 2027.

2. MVM Energia – 1,39 lei pe kWh

MVM Energie este subsidiara locală a companiei maghiare de stat MVM. Prețul se va aplica până la 31 decembrie 2028.

3. Dacia Energy Solution – 1,52 lei pe KWh

Compania precizează că prețul este valabil doar până la 31 decembrie 2026.

4. Electrica Furnizare – 1,53 lei pe kWh

Prețul este valabil doar până la finalul acestui an.

5. Termo Ploiești – 1,53 lei pe kWh

Perioada de aplicare a prețului se încheie la 31 decembrie 2026.

6. Nova Power & Gas – 1,57 lei pe kWh

Prețul din această ofertă este valabil timp de un an, până în octombrie 2027.

7. Premier Energy Furnizare – 1,58 lei pe kWh

Premier oferă acest preț pentru o perioadă de un an.

8. Engie România – 1,58 lei pe kWh

Engie oferă acest preț până la 31 martie 2027.

9. Getica 95 Com – 1,59 lei pe kWh

Furnizorul are acest preț doar până la 31 decembrie 2026.

10. Complexul Energetic Oltenia – 1,59 lei pe kWh

Producătorul de energie pe bază de cărbune vinde energie către populație cu acest preț până la finalul anului.

11. Cotroceni Park – 1,59 lei pe kWh

Prețul acestui furnizor este fix până la 31 decembrie 2026.

Atenție la perioada de aplicare a prețului

Alte companii mari care nu au prins Top 10 sunt PPC, care vine cu un preț de 1,60 lei pe kWh, și E.ON, cu 1,71 lei pe kWh.

Ofertele analizate de HotNews sunt valabile pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, pentru zona București, iar perioada de aplicare începe la 1 noiembrie. Acestea sunt tarifele postate de companii pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE.

Analiza ofertelor de mai sus ne arată că trebuie să fim foarte atenți la perioada de aplicare a prețului. Unele companii asigură un preț fix doar pentru câteva luni, după care ofertele se vor modifica. Potrivit legii, compania trebuie să-și notifice clienții cu cel puțin 30 de zile înainte de modificarea prețurilor. Dacă nu sunt de acord, consumatorii își pot alege alt furnizor.

Scumpirea medie este de 0,37 lei pe kWh (22%)

Potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), prețurile de acum din piață sunt mai mari cu 22%, în medie, față de toamna trecută.

„Pentru ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în toamna lui 2026, AEI a realizat o reevaluare a estimărilor realizate în august 2026 ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și datorită previziunii prețului gazelor și a cursului valutar, estimând o creștere de aproximativ 0,25–0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025”, spune analiza.

În medie, scumpirea este de 0,37 lei/kWh. Astfel, prețul mediu al ofertelor viitoare va ajunge la aproximativ 1,67 lei/kWh.

Prețurile pe bursă s-au dublat

Aceasta în principal din cauza majorării prețurilor angro ale energiei pe bursă. Spre exemplu, în august, datele bursei de energie OPCOM arată că, pe piața spot, electricitatea s-a scumpit cu 93%, de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026 în august, iar în septembrie cu 81%, de la 506,05 la 917,36 lei/MWh.

Specialiștii mai spun că și tarifele de rețea s-au modificat în 2026, dar impactul nu este identic în toate zonele. A fost majorată și componenta de extragere din rețeaua de transport de la 33,03 la 36,45 lei/MWh.

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh”, mai spun experții de la Asociația Energia Inteligentă.

Ministerul Energiei avertizează să ne așteptăm la prețuri foarte mari

Marți, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, avertizează că românii trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate.

„Aşa cum a avertizat şi comisarul pentru Energie, cum există dezbateri publice în marile ţări europene şi la noi în ţară, ne aşteptăm la preţuri record la electricitate din cauza preţului mare la gaz, dacă nu se va redeschide printr-un miracol, printr-o decizie pe care nu o putem prevedea acum, Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Bușoi.

El a arătat că încă nu se știe când vor putea fi pornite cele două reactoare nucleare de la Cernavodă.

„Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniștrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcția definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se așteptau foarte mulți”, a susținut Bușoi.

În plus, prețul gazelor a ajuns la maximul ultimilor trei ani, iar depozitele de gaze ale statelor europene sunt la cele mai mici niveluri din ultimii 15 ani.