Anamaria Gavrilă dezminte că l-a amenințat pe deputatul Dorin Popa că o să „intre cu capul în zid”: „Acuzație complet falsă. Îl invit să prezinte mesajul”

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), a transmis o serie de precizări în legătură cu afirmaţiile recente făcute de deputatul Dorin Popa, care a demisionat marți din formațiune după ce a acuzat că în urmă cu câteva zile a fost amenințat de Gavrilă. Ea afirmă că deputatul „încearcă să manipuleze opinia publică prin minciuni și victimizare” și că acuzația este „complet falsă”, cerându-i să prezinte public presupusul mesaj de amenințare.

„Este regretabil că domnul Dorin Popa, deputat intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri, încearcă să manipuleze opinia publică prin minciuni și victimizare. A afirmat că ar fi fost amenințat de mine, o acuzație complet falsă. Îl invit public să prezinte acel presupus mesaj – nu o va face, pentru că acel mesaj nu există”, a afirmat Anamaria Gavrilă, într-un comunicat transmis de POT.

De asemenea, președinta POT face o serie de acuzații la adresa lui Dorin Popa, afirmând că acesta „este un impostor care a înșelat statul român”.

Acuzațiile aduse de Anamaria Gavrilă:

În schimb, ceea ce poate fi dovedit este faptul că domnul Popa a comis fals în declarații, obligând un reprezentant POT din Biroul Electoral Județean Argeș să introducă pe listele de reprezentanți persoane care nu au fost aprobate de partid. A semnat documente oficiale în numele POT, fără a avea vreo împuternicire legală. Mai grav, Dorin Popa a fost dovedit de instanță că a mințit în privința calității de revoluționar. A folosit un carnet de revoluționar fals pentru a obține ilegal o indemnizație lunară. Este un impostor care a înșelat statul român și trebuie să returneze acei bani.

Din informațiile pe care le deținem, Dorin Popa are datorii și înțelegeri personale cu președintele Consiliului Județean Argeș, iar acțiunile sale recente indică o tentativă clară de infiltrare a unor persoane apropiate PSD în locul reprezentanților legitimi ai POT. Acest comportament este inacceptabil.

Partidul Oamenilor Tineri va acționa în instanță persoana care s-a dat drept reprezentant al POT și a semnat documente oficiale în numele partidului fără mandat legal. Vom depune, de asemenea, plângere penală pentru încasarea nelegală a indemnizației de revoluționar, întrucât domnul Popa nu a avut niciodată acest statut în mod legal.

Curtea de Apel Pitești a anulat certificatul lui de revoluționar pentru că s-a dovedit că el nu a fost niciodată revoluționar. Există surse credibile care susțin că Dorin Popa a participat la mineriadă și a organizat minerii contra studenților, ceea ce este inacceptabil pentru partidul POT.

Popa era președinte interimar la partidul Uniunea Populară Social Creștină, nr. 43 în Registrul Partidelor când s-a înscris în POT și a declarat în adeziune că nu a fost membru unui alt partid. Informațiile conform cărora el a fost un lider principal al minerilor în Câmpulung Muscel și a participat la mineriade, noi nu le aveam când s-a înscris în partid.”

„Ne delimităm categoric de afirmațiile și acțiunile acestui individ, care sunt în totală contradicție cu valorile de integritate, adevăr și responsabilitate pe care le promovăm”, a mai transmis lidera POT, citată în comunicat.

„Adică cum, constați matale că eu o să intru cu capul în zid și o să rămân fără respirație?”

Deputatul Dorin Popa, care și-a anunțat anterior în cursul zilei de marți demisia din POT, a declarat că președinta acestui partid, Anamaria Gavrilă, l-a amenințat în urmă cu câteva zile că o să intre „cu capul în zid” și „o să rămână fără respirație”.

„Mi-a trimis un mesaj sâmbătă, în weekend, cum că să stau liniștit, dacă nu vreau să mă lovesc cu capul în zid. A sunat a amenințare, am și întrebat-o. Că o să mă lovesc cu capul de zid sau că o să mi se taie respirația. Nu am avut nicio discuție cu ea. Bănuiesc de la ce, pentru că eu nu am fost de acord cu multe lucruri în partid și am observat că e vorba de dictatură clară (…)”, a spus deputatul, contactat de HotNews.

„Nu pot accepta partid pe persoană fizică și cu toate rudele și neamurile în conducerea acestui partid (…). Am și întrebat-o: doamnă, este o amenințare ce îmi spuneți? Și a zis că nu, este o constatare. Adică cum, constați matale că eu o să intru cu capul în zid și o să rămân fără respirație? Că nu înțeleg”, a mai spus Popa.

În mesajele dintre Popa și Gavrilă, pe care HotNews le-a văzut, la un moment dat lidera POT îi transmite deputatului că „inteligent este să nu încerci să spargi zidul cu capul”. Ulterior, într-un alt mesaj, Gavrilă îi scrie lui Popa: „Liniștiți-vă să nu vă mai pierdeți încă o dată suflarea”.

Dorin Popa este al patrulea parlamentar care părăsește POT de la intrarea partidului în parlament, în decembrie 2024. Primii care au părăsit formațiunea politică au fost deputații Monica și Radu Ionescu, care au fost excluși din partid în luna februarie, fiind acuzați de „promovarea și încurajarea violenței”. În martie, un alt deputat, Andrei-Ionuț Teslariu, și-a anunțat demisia din POT. Atunci, POT a reacționat și a spus că deputatul demisionar este „o victimă a sistemului mafiot”.