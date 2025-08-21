Anamaria Gavrilă solicită referendum pe tema sprijinului acordat Ucrainei: „Vrem transparență totală”

Lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, denunță decizia autorităților române de a se angaja „într-un sprijin necondiționat pentru Ucraina” și solicită, într-un comunicat de presă, organizarea unui referendum pentru „clarificarea voinței națiunii privind continuarea asistenței externe”.

Ea avertizează că anunțul Ministerului Apărării Naționale (MApN) privind adoptarea de către România a unei poziții de „sprijin total” pentru Ucraina plasează țara noastră în prima linie de securitate regională și „reprezintă o escaladare periculoasă în implicarea directă în conflictul regional”.

„Rolul României în contextul războiului regional ar trebui recalibrat pentru a proteja, mai întâi, interesele și nevoile propriului popor. Ne-am adâncit în această situație mult prea mult. Românii au fost ignorați: ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns în spatele retoricii oficiale, în timp ce agricultorii locali și comunitățile defavorizate au rămas fără sprijin”, susține lidera POT.

„Până la ce limită ignorăm cetățenii? Solicităm urgent un referendum național pentru a decide dacă România trebuie să continue acest nivel de implicare. Vrem transparență totală: să știm exact ce sumă a acordat România Ucrainei și să încheiem un acord de recuperare a acestui ajutor, conform modelului SUA. Solidaritatea nu poate fi unilaterală și netransparentă. Astfel, solicităm publicarea detaliată a valorii ajutoarelor financiare, umanitare, militare oferite Ucrainei, inclusiv structura, beneficiarii și impactul bugetar. Propunem organizarea unui referendum prin care românii să fie întrebați direct dacă sprijinul acordat Ucrainei este în continuare în concordanță cu prioritățile naționale”, mai afirmă Anamaria Gavrilă, în comunicat.

MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina

Ministerul Apărării Naționale a transmis, anterior în cursul zilei de joi, că România este un aliat de încredere și activ în apărarea Flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianța și cu Uniunea Europeană.

MApN a subliniat că „infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe Flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.

Ministerul Apărării amintește că Forțele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliție Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spațiului aerian al NATO.

„România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare”, a mai transmis MApN, într-un comunicat de presă.

Ministerul mai afirmă că „România își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene”.

Bolojan: Aportul României la pacea durabilă din Ucraina ar putea fi punerea bazelor militare la dispoziția NATO

Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Șeful guvernului a dat asigurări că țara noastră nu va trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.

„În toate aceste luni, aşa cum ştiţi, atunci când la un moment dat s-au pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri, cât se poate de respicat, nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe, din partea României, pe teritoriul Ucrainei, acest a fost un punct cât se poate de clar. Iar al doilea punct, în discuţiile cu aliaţii noştri, a fost acela că, având în vedere aparteninţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite al Americii, ale celorlalţi aliaţi”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 1, despre garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Premierul a precizat că şi astăzi, de pe aeroporturile noastre, se fac patrulări aeriene, se face poliţia aeriană pentru a supravegea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră şi se fac exerciţii militare în comun.

„Acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina, punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţiei NATO”, a adăugat premierul Bolojan, citat de News.ro.