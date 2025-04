Anatol Șalaru, fost ministru moldovean al Apărării, anunță că a câştigat procesul cu George Simion. „Rămâne acelaşi trădător”

Fostul ministru al Apărării în Republica Moldova Anatol Şalaru anunţă că a câştigat procesul pe care George Simion i l-a intentat, în urmă cu aproape trei ani, după ce a spus că liderul AUR s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ai Rusiei.

„Vreau să vă anunț că am câștigat procesul pe care mi l-a intentat George Simion în Republica Moldova, în urmă cu aproape trei ani! În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat «persona non grata» în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean”, a anunțat joi Anatol Şalaru, pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru moldovean al Apărării reaminteşte că a afirmat atunci că „SIS informase autorităţile moldovene că George Simion a avut la Cernăuţi întâlniri şi cu agenţi ai Moscovei”.

„Afirmaţiile mele au fost confirmate şi de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar şi de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorităţi. George Simion a negat şi m-a acţionat în instanţă. Azi am câştigat”, a precizat Şalaru.

Șalaru a punctat că, pentru el, „George Simion rămâne acelaşi trădător: lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova”.

George Simion, un lung șir de interdicții în Republica Moldova

În octombrie 2018, George Simion a fost declarat din nou persona non grata în Republica Moldova, pentru o perioadă de 5 ani. S-a invocat un comportament agresiv și neadecvat în postul vamal moldovenesc, precum și motive de securitate.

În februarie 2024, Inspectoratul pentru Migrație a anunțat că liderul AUR a fost interzis în Republica Moldova pentru încă cinci ani. „Eu am fost toată viața interzis în Republica Moldova”, a reacționat atunci Simion, contactat de HotNews.ro.

În iunie 2022, George Simion nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova, el încercând să meargă acolo ca parte a unei delegații a Parlamentului României pentru o ședință comună cu parlamentul moldovean. Simion a încercat să intre cu pașaportul diplomatic.

Nu a fost prima dată când liderul AUR încearcă să intre în Republica Moldova folosindu-se de pașaportul diplomatic de parlamentar. A mai făcut-o și în 2021, însă tot fără succes.

Liderul AUR a primit prima interdicție de intrare în Republica Moldova în martie 2009, în epoca lui Vladimir Voronin, pentru că ar fi încălcat ordinea publică. Atunci făcea parte din Grupul de inițiativă „Spirit Românesc”, altă dată se prezenta și ca membrul Asociației „Noii Golani”, a scris Europa Liberă.

În decembrie 2014 i s-a interzis accesul din nou în Republica Moldova, fiind dat jos din autocarul de linie ce venea la Chișinău. Era de câțiva ani liderul Platformei Unioniste Acțiunea 2012.

În mai 2015, în ajunul unui protest, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova, pe un termen de cinci ani, din motive de securitate națională. Peste câteva luni, în septembrie, decizia de expulzare a fost suspendată în instanță, iar în februarie 2016, anulată.