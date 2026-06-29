Anca Alexandrescu, mesaj despre Călin Georgescu, după scandalul din emisiune. „Consideră că e Dumnezeu și fără el nu se poate nimic!” / Ce spune despre AUR

Moderatoarea de la Realitatea Plus Anca Alexandrescu a lansat luni un atac voalat la adresa lui Călin Georgescu, cu care s-a confruntat în direct duminică seară, în platoul televiziunii.

„Adevărații suveraniști se luptă cu sorosiștii neomarxiști, nu îi ajută să rămână la putere! Dacă iubești poporul, faci ceea ce e mai bine pentru el, nu pentru tine!”, a scris luni Anca Alexandrescu, pe pagina ei de Facebook.

Fără să dea nume, Anca Alexandrescu vorbește despre riscul apariției unui lider care „consideră că e Dumnezeu” și spune despre AUR, partidul condus de George Simion, că este într-o „capcană uriașă”.

„Am avut un dictator, acum ne luptăm cu al doilea, nu vreau să ajungem cu al 3-lea, care consideră că e Dumnezeu și fără el nu se poate nimic! AUR este într-o capcană uriașă și nu știu cum va putea ieși din asta!”, a conchis Anca Alexandrescu.

Confruntare în direct între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu

Mesajul Ancăi Alexandrescu vine după confruntarea cu Călin Georgescu în emisiunea ei de duminică seară, când fostul candidat la prezidențiale a acuzat postul de televiziune că l-a cenzurat, iar pe jurnalistă a criticat-o că l-a susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea.

„Da, eu l-am susținut pe Veștea, eu îmi asum public”, „ca să scăpăm de Bolojan”, a spus Alexandrescu în direct, în timp ce Georgescu a replicat imediat: „Da, e o judecată total greșită”.

După declarațiile lui Georgescu, Realitatea Plus a anunțat că nu va mai participa și nu va mai transmite informații despre Călin Georgescu până „în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât si telespectatorilor care urmăresc această televiziune”.