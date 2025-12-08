Anca Alexandrescu, un nou mesaj după alegerile din București care au plasat-o pe 2: „De trădători se va ocupa Dumnezeu!”

Anca Alexandrescu, susținută de AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, anunță că revine la emisiunea ei de la Realitatea TV. „De trădatori se va ocupa Dumenzeu! Eu mă voi ocupa de cei de la putere”, spune Alexandrescu, clasată pe poziția 2, după Ciprian Ciucu, la alegerile din București.

„S-a ales bobul de neghina! Unitatea este cuvantul esential pentru suveraniști de azi inainte! De mâine seară de la 21 avem treabă! Eu sunt Anca! P.S. De trădatori se va ocupa Dumenzeu! Eu mă voi ocupa de cei de la putere și voi face ce le-am promis oamenilor! Adica dreptate!”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook, luni, fără a-i numi pe „trădători”.

Într-o intervenție de la Realitatea TV, Alexandrescu a anunțat că de marți seară își va relua emisiunea care a consacrat-o, „Culisele statului paralel”, în care l-a susținut și promovat constant pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu a candidat pentru Primăria Capitalei, însă fără susținerea lui Călin Georgescu, care a susținut în mai multe rânduri că nu recunoaște alegerile din București: „Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta”.

„Este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a declarat Georgescu săptămâna trecută.

După centralizarea voturilor din toate secțiile, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a câștigat fotoliul de primar general al Bucureștiului cu peste 36%. Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul secund, cu 21,94% din voturi, la o distanță de peste 83.000 de voturi. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a terminat pe locul 3, cu 20,51%, în urma lui Alexandrescu cu 8.400 de voturi.