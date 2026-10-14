Anchetă DNA la Primăria Timișoara. Dominic Fritz: „Acum vin și după echipa mea”

DNA a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timișoara, pentru abuz în serviciu, conform Antena 3. „Acum vin și după echipa mea”, a reacționat fostul primar USR al Timișoarei, Dominic Fritz. El acuză că, „la fel ca în multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban”.

Conform Antena 3, dosarul deschis de DNA Timișoara îi vizează pe fostul primar Dominic Fritz, pe viceprimarul USR Ruben Lațcău, care acum conduce Primăria Timișoara, pe administratorul public Marius Creiveanu și pe mai mulți funcționari.

Anchetatorii au cerut Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 – 2022, conducerea primăriei fiind suspectată că a deturnat 68 de milioane de lei care ar fi trebuit să ajungă la compania locală de termoficare Colterm.

Potrivit surselor citate de Antena 3, ancheta DNA a pornit după ce administratorul judiciar al Colterm a descoperit că banii pe care Ministerul Dezvoltării i-a transmis ca subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei nu au ajuns în conturile Colterm sub această formă, ci administrația Fritz ar fi deturnat fondurile.

Dominic Fritz: „Nu am nicio calitate în acest dosar și nu am primit nicio informare despre el”

Fostul primar al Timișoarei și lider al USR a reacționat printr-un mesaj pe Facebook în care spune că „se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara”. Fritz spune că nu are nicio calitate în acest dosar și nu a primit nicio informare despre el, dar intuiește despre ce este vorba:

„Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani, îmbrăcată în cuvântul ”deturnare”. Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban.

Acuzația pare să fie abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite ”în favoarea Municipiului Timișoara”. (Acolo au ajuns dosarele de corupție în România, că funcționarii sunt acuzați că au favorizat Municipiul pentru care lucrează!)”.

Zic că „pare”, pentru că nu am nicio calitate în acest dosar și nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speța și intuiesc despre ce este vorba.

Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani orașelor care au sisteme de termoficare, pentru a ușura plățile curente către companiile sau serviciile de termie. Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă”.

Fostul primar spune că Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat.

„Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător”

„La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractului nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de ”subvenții”. Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de ”transfer” suplimentar, în afara contractului existent.

DNA pare acum să zică că trebuia să facem altfel atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm și ajutor ilegal de stat. Alte primării, care au făcut-o exact ca noi, nu au nicio problemă cu DNA.

Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător. Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupție.

Mai mult, fix ăsta este unul din motivele de ce România este blocată. Pentru că funcționarii mai bine lasă lucruri nerezolvate în loc să riște să vină cineva după 5 ani să le facă un dosar”, a mai afirmat Fritz.

El mai spune că de când a devenit primar, Colterm a primit peste 1 miliard de lei subvenții din bugetul Timișoarei și a investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei:

„Cu toate momentele dificile – neplata certificatelor din anul 2020, înainte să ajung primar, intrarea Colterm în insolvență și întreruperea serviciului pentru 5 zile în octombrie 2021 -, sunt mândru că am reușit să ținem termia din Timișoara nu doar într-o funcționare bună, ci am găsit și soluții reale de salvare pentru viitor. Nicio campanie mediatică sau juridică nu va putea șterge asta”, adaugă fostul primar.