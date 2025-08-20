Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, scapă definitiv de controlul judiciar și poate părăsi țara

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, patronul grupului de firme Nordis, a scăpat de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. El este cercetat în dosarul Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, şi alte persoane, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani și evaziune fiscală.

Curtea de Apel Bucureşti i-a admis definitiv plângerea formulată împotriva acestei măsuri preventive, informează Agerpres. Astfel, Vladimir Ciorbă poate părăsi România.

Decizia instanței:

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanței nr.1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar. Revocă măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul Ciorbă Vladimir, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, prelungită prin ordonanțele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 și 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curții de Apel București. Definitivă.”

În luna februarie, fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind eliberați de Instanța supremă.

Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, în schimb Laura Vicol nu are niciun fel de interdicții.

Pe 11 august, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul omului de afaceri, până pe 11 octombrie inclusiv, însă Vladimir Ciorbă a contestat decizia.

În urmă cu două luni, Curtea de Apel Bucureşti i-a admis lui Vladimir Ciorbă o plângere similară care viza prelungirea măsurii controlului judiciar.

Dosarul Nordis

Vladimir Ciorbă și Laura Vicol sunt anchetați penal de DIICOT în dosarul Nordis pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune.

În esență, ei sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux.

Sumele retrase provin de la clienții păgubiți de gruparea Nordis, susțin procurorii.

Pe 4 februarie, au fost reţinute 11 persoane, inclusiv soții Ciorbă-Vicol.

Acestea au fost acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.