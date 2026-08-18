Anchetă în Franța în cazul unei potențiale campanii rusești împotriva candidaților la prezidențiale. Numele vizate

Procurorii francezi au deschis o anchetă cu privire la o presupusă campanie rusească de dezinformare care îi vizează pe candidații centriști de la alegerile prezidențiale de anul viitor, conform anunțului făcut marți de parchetul din Paris, citat de AFP.

Autoritățile investighează deepfake-uri și materiale video false de pe rețelele sociale despre principalii doi candidați de centru, foștii premieri Edouard Philippe și Gabriel Attal, a precizat biroul procurorului din Paris pentru AFP.

Procurorii deschiseseră deja o anchetă cu privire la o campanie de dezinformare care l-a vizat pe eurodeputatul francez de stânga Raphael Glucksmann, un critic vocal al Kremlinului. Acesta încă nu și-a anunțat oficial candidatura la prezidențialele de anul viitor, însă este considerat un potențial candidat.

Materiale false pe rețelele sociale

Conținutul fabricat care a fost depistat pe X era atribuit unor instituții de presă franceze legitime și susținea în mod fals că Attal ar avea boala Parkinson și că și Philippe s-a îmbolnăvit.

În schimb, Glucksmann a fost vizat prin informații false despre partenera sa, jurnalista Lea Salame, care prezintă principalul program de știri de seară de la France 2 TV.

O sursă din domeniul securității, care a cerut să nu îi fie dezvăluit numele, a declarat că aceste operațiuni au rămas discrete deocamdată, dar sunt primele, de la începutul campaniei, care îi vizează în mod direct pe candidații la alegerile prezidențiale franceze.

Acțiunea procurorilor „demonstrează că autoritățile judiciare iau în serios gravitatea acestor tactici de ingerință digitală și necesitatea de a proteja integritatea dezbaterii democratice pe care încearcă să o distorsioneze”, a declarat marți echipa juridică a lui Attal.

„Este fundamental de afirmat acest fapt simplu: nu îi putem permite Rusiei lui Vladimir Putin să manipuleze alegerile prezidențiale din 2027 – alegeri care sunt existențiale pentru poporul francez”, a spus și Glucksmann.

Autorii suspectați

Viginum, agenția franceză pentru combaterea campaniilor străine de dezinformare a atribuit „cu un grad ridicat de încredere” campania care îl viza pe Attal rețelei pro-ruse „Matrioșka”.

O sursă din domeniul securității a declarat că o altă rețea de propagandă cu legături cu Rusia, Storm-1516, se află în spatele campaniilor care îi vizau pe Glucksmann și Philippe.

Potrivit Viginum, din finalul anului 2023 și până martie 2025, Storm-1516 s-a aflat în spatele a cel puțin 77 de operațiuni de dezinformare care vizau țările occidentale.

Și serviciile germane suspectează că au depistat o operațiune de dezinformare a Storm-1516.