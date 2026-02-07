Anchetă în Franța în legătură cu dosarele Epstein. Sunt vizați un fost ministru și fiica sa

Unul dintre documentele publicate de Departamentul Justiției de la Washington în cadrul dosarelor Epstein, FOTO: Jon Elswick / AP / Profimedia Images

Parchetul Național Financiar din Franța a anunțat sâmbătă că a deschis o anchetă ce îl privește pe fostul ministru al Culturii Jack Lang și pe fiica sa, Caroline Lang, sub suspiciunea de „spălare de bani proveniți din fraudă fiscală în formă agravată”, demers care are legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Presiunile asupra lui Lang de a demisiona din funcția de președinte al Institutului Lumii Arabe din Paris sunt în creștere, după ce documente publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție al SUA arată că Epstein și Lang au discutat sporadic între 2012 și moartea finanțistului, survenită în 2019, prin sinucidere, în detenție, notează Reuters.

Presa franceză, inclusiv Le Monde, Le Figaro și Mediapart, a relatat că ancheta preliminară a fost deschisă după ce documente ale Departamentului de Justiție al SUA au scos la iveală ani de corespondență și legături financiare între Lang și Epstein, inclusiv prin structuri offshore.

Parchetul a confirmat existența anchetei, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Jack Lang, care neagă orice faptă ilegală, a fost convocat de Ministerul de Externe, autoritatea tutelară a Institutului Lumii Arabe, o instituție culturală și de cercetare care promovează cunoașterea lumii arabe.

„Jack Lang a fost ministru de stat, își va lua decizia în deplină conștiință”, a declarat avocatul său, Laurent Merlet, pentru BFM TV, reacționând la apelurile ca Lang să părăsească conducerea instituției.

Numele lui Lang apare de peste 600 de ori în dosarele Epstein, potrivit unei analize realizate de Reuters asupra documentelor. Luni, fiica sa, Caroline Lang, a demisionat din funcția de președintă a Uniunii Producției Independente din Franța, după ce au ieșit la iveală propriile sale legături cu Epstein.

„Jack Lang consideră prezentarea faptelor ca fiind foarte nedreaptă, însă este un luptător și va oferi atât autorității sale tutelare, cât și instanțelor, toate explicațiile necesare pentru a demonstra că nu este implicat în nicio practică ilegală sau infracțiune care i-ar putea fi imputată”, a declarat avocatul său.

„Nu a existat nicio mișcare de fonduri… Dar cred că este normal ca justiția să dorească să verifice acest lucru”, a mai spus avocatul, adăugând că speră ca procurorul să acționeze rapid.

Publicarea masivă a documentelor a intensificat examinarea conexiunilor globale ale lui Epstein cu personalități publice, inclusiv cu Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, și cu Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit în Statele Unite.