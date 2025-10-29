Anchetă în Italia după ce poliția a descoperit cum își făceau zilele de lucru mai ușoare medicii de la cel mai mare spital din Florența

Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii, informează EFE și Agerpres.

Zece medici rezidenţi de la Spitalul Careggi, cel mai mare din Florenţa, au fost acuzaţi de perturbarea serviciului public, o infracţiune care poate fi pedepsită cu condamnări de la unu la cinci ani de închisoare.

Ancheta efectuată de Carabinieri a dezvăluit că în iulie şi august 2023, aceşti medici au conspirat pentru a înregistra numeroase programări şi teste pentru acelaşi pacient fără ştirea respectivului pacient.

Acest lucru a împiedicat alte persoane să îşi facă programări în acele zile, deoarece portalul de rezervări online arăta deja că agenda de programări era plină.

Această metodă le-a permis medicilor să aibă „zile de lucru mai uşoare” în iulie şi august, evitând cel puţin 290 de programări, potrivit agenţilor de poliţie.

Parchetul din Florenţa i-a denunţat, iar procesul va începe la 19 februarie.

Foto: DreamsTime.com