Ancheta zborului Flydubai merge până în Australia. Ce caută autoritățile în trecutul copilotului care l-a atacat pe comandant

Autoritățile australiene investighează legăturile cu Australia ale copilotul companiei Flydubai care l-a atacat pe comandantul zborului cu destinația Tel Aviv. Copilotul Flydubai a studiat în Australia, iar autoritățile de acolo verifică dacă s-a radicalizat în perioada petrecută în țară, potrivit BBC.

Copilotul este acuzat că l-a atacat cu un topor de urgență, instrument păstrat de obicei în cabina de pilotaj pentru situații neprevăzute, pe comandantul aeronavei în timpul unui zbor de la Dubai la Tel Aviv, înainte ca pasagerii să reușească să-l imobilizeze și să preia controlul situației.

Autoritățile australiene nu au făcut public numele copilotului, identificat însă de mai multe instituții de presă, inclusiv Reuters, CNN și The New York Times, drept Hamam al-Hammami.

Procuratura din Emiratele Arabe Unite a anunțat că investighează incidentul și eventualele motive ale acestuia.

Într-un răspuns transmis BBC, Poliția Federală Australiană (AFP) a confirmat că anchetează „legăturile bărbatului cu Australia”, adăugând că informații suplimentare vor fi oferite „la momentul oportun”.

Surse familiarizate cu cazul, citate de presa australiană, au declarat că bărbatului i-a fost acordată o viză de student în 2014 și că a studiat în Australia între 2015 și 2017, când a părăsit țara.

Australian Broadcasting Corporation (ABC) a relatat că viza de student a fost anulată în 2019, deoarece bărbatul nu mai era înscris la un program de studii și, prin urmare, nu mai îndeplinea condițiile pentru a o deține.

Oficialii responsabili de combaterea terorismului vor verifica dacă bărbatul s-a radicalizat în Australia, potrivit ABC.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că pilotul era cetățean al Omanului.

El a lucrat aproximativ șapte ani la Oman Air, apoi a plecat în 2025. A mai lucrat pentru Royal Air Maroc, iar ulterior s-a angajat la Flydubai, unde ar fi rămas aproximativ opt luni.

În perioada în care era la Oman Air, a fost îndepărtat din programul de pregătire pentru zbor din cauza unor îngrijorări legate de opiniile sale radicale și i-a fost atribuită o funcție administrativă.

Pe profilul lui de LinkedIn au fost postate doar două mesaje, ambele publicate miercuri, la aproximativ nouă ore după incident. Nu este clar cine a publicat postările sau dacă acestea au fost programate în avans.

Prima postare conținea o serie de clipuri filmate în cabina de pilotaj a unui avion Boeing 737 Max. Într-un clip, localizat la Aeroportul Internațional din Dubai, se făcea zoom pe un avion care aparține companiei israeliene El Al.

În alte fragmente din videoclip sunt prezentate mai multe avioane ale companiei El Al, precum și unul al companiei Arkia, o altă companie aeriană israeliană.

Videoclipul se încheia cu o fotografie a lui Ayman al-Zawahiri, fostul lider Al-Qaeda, și a lui Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, care a ucis șapte ofițeri ai CIA într-un atentat sinucigaș din 2009.

A doua postare prezenta o imagine generată de inteligența artificială cu cele trei locuri sfinte ale islamului. Un poem recitat pe fundal vorbește despre respingerea umilinței și despre a nu te teme de moarte.

Incidentul Flydubai

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat sâmbătă că, în timpul agresiunii, suspectul a încercat să preia controlul aeronavei la bordul căreia se aflau 182 de persoane pentru a comite un „atac terorist”, a scris The Guardian.

Acțiunile acestuia au fost pe punctul de a provoca prăbușirea zborului, determinând un picaj brusc, au mai spus oficialii.

Pilotul aflat la comanda aeronavei a fost rănit în timpul agresiunii. Acesta a reușit totuși să deschidă ușa cabinei din interior pentru a permite intervenția pasagerilor și a echipajului.

Căpitanul Smit Machchhar, aflat pe patul de spital din Abu Dhabi, a povestit momentul dramatic: „Știam că aeronava se va prăbuși, căzusem la pământ. Mi-am spus că ușa e chiar acolo, trebuie doar să o deschid. Am reușit să o fac și oamenii au intrat”. El a adăugat că, deși lupta pentru propria viață, știa că nu îi va lăsa pe ceilalți să moară.