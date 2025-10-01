Anchetatorii au identificat încă o victimă a lui Matias Jurado, criminalul în serie suspectat că ucidea doar vinerea

Parchetul argentinian îl acuză pe Matias Jurado că a ucis cel puțin cinci persoane în locuința sa, după ce le-a atras la el acasă cu promisiuni false, relatează El Pais.

Jujuy este una dintre cele mai liniștite provincii din Argentina. Situată în nord-estul extrem al țării, are o rată a omuciderilor aproape de două ori mai mică decât media națională. Când poliția a descins în casa lui Matias Jurado pe 31 iulie, în unul dintre cele mai mari cartiere din San Salvador de Jujuy, capitala provincială, nu avea nici cea mai mică idee că se va confrunta cu un posibil ucigaș în serie.

Forțele de securitate au venit în căutarea lui Jorge Omar Anachuri, un bărbat de 68 de ani cu dizabilități motorii, dispărut cu o săptămână înainte.

Familia sa depusese o sesizare la poliție și îl căuta și cu ajutorul rețelelor de socializare. Poliția a găsit urme de sânge, oase și piele. Apropiindu-se de sfârșitul a două luni de investigații, Jurado se află în custodie, acuzat că a ucis și dezmembrat cel puțin cinci persoane, iar Parchetul nu a exclus posibilitatea existenței altor victime.

🧵 El carnicero de Alto Comedero, un asesino serial.



Un hombre desaparece en Jujuy. La policía rastrea sus últimos movimientos. Lo vieron subiendo a un remis. Lo llevaba Matías Jurado.

Lo que encuentran en su casa parece sacado de una película de terror 👇🏻

Ce se cunoaște despre criminalul în serie din Argentina

Jurado, în vârstă de 37 de ani, avea antecedente penale pentru jaf calificat și amenințarea cu arme în timpul unui jaf. Vecinii săi din cartierul Alto Comedero, unul dintre cele mai mari din capitala Jujuy, îl cunoșteau sub numele de „El Gringo” și susțineau că îi plăcea să se plimbe cu o macetă în mână și că abuza de alcool.

„Toată lumea îl descrie ca pe o persoană foarte violentă, dar nimeni nu credea că ar putea ajunge la acest nivel”, a declarat procurorul Guillermo Beller în cea mai recentă conferință de presă privind cazul.

Beller a anunțat că probele genetice colectate din locuința lui Jurado au confirmat identitatea celei de-a cincea victime, Juan Carlos González, în vârstă de 60 de ani, dispărut încă din 11 iunie, la trei zile după ziua sa de naștere. „Există încă două profiluri incomplete a două alte persoane care ar fi putut fi, de asemenea, victime”, a adăugat procurorul în declarația sa.

„Lucruri rele” vinerea

Presupusul ucigaș în serie ieșea în căutarea noilor victime vinerea. Se îndrepta spre vechiul terminal de autobuze și împrejurimile sale și alegea persoane aflate într-o situație vulnerabilă. Le oferea alcool, ceva bani și promisiunea unui loc de muncă temporar pentru a le convinge să meargă cu el. Nimeni nu i-a mai văzut vreodată în viață.

Nepotul lui Jurado, în vârstă de 16 ani, a declarat în fața instanței că locuia cu unchiul său, dar că pleca din casă vinerea pentru că știa că avea musafiri și că se vor întâmpla „lucruri rele”. În declarația sa, el a susținut că și-a avertizat familia cu privire la ceea ce se întâmpla, dar nimeni nu l-a crezut. A spus că un văr a fost de acord să-l însoțească o dată, dar a fugit când a văzut pete de sânge.

Înregistrările camerelor de supraveghere din capitala Jujuy l-au surprins pe Jurado în compania a două dintre victime: Anachuri și Sergio Sosa, în vârstă de 25 de ani. Parchetul l-a acuzat de ambele omucideri după ce analiza genetică a rămășițelor găsite în casa lui Jurado a confirmat prezența lor acolo. Pe măsură ce săptămânile au trecut, Parchetul a reușit, de asemenea, să confirme, cu ajutorul probelor ADN, că printre rămășițele găsite în casă se aflau alte trei persoane dispărute: Miguel Ángel Quispe, 60 de ani; Juan Ponce, 51 de ani; și deja menționatul González, cea mai recentă victimă confirmată, cu doar trei zile în urmă.

Anchetatorii cred că au de-a face cu un ucigaș metodic, despre care consideră că omora pentru plăcere. Au fost găsite rămășițe de oase, sânge și piele, dar nu și cadavre întregi. Ei au declarat că Jurado ascundea numeroase cuțite și macete sub saltea, dar toate erau curățate temeinic.

Jurado se află în detenție preventivă. Primele rapoarte de expertiză au stabilit că are discernământ și „înțelege pe deplin natura criminală a acțiunilor sale”.