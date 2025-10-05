Anders Zorn, superstarul suedez. Unul dintre puținii străini ale căror lucrări se regăsesc în colecția Casei Albe

Anders Zorn a fost unul dintre cei mai apreciați portretiști ai timpului său – regi, președinți, bancheri și personalități culturale dorind să comande portrete pictate de el, iar gravurile lui erau vândute pentru sume mai mari decât ale oricărui alt artist.

Zorn, născut într-o familie modestă din satul Mora, în 1860, s-a impus pe plan internațional ca unul dintre cei mai importanți pictori portretiști, dar suedezul este renumit și pentru acuarelele și nudurile sale. Reprezentările lui Zorn ale vieții rustice și obiceiurilor din provincia Dalarna sunt ilustrații frapante ale identității naționale suedeze și ale vieții rurale idealizate.

