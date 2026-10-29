André Rieu revine în România. Biletele se pun în curând în vânzare

Celebrul violonist și dirijor olandez va concerta în România pe 21 și 22 octombrie 2027, pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca.

Cu peste 40 de milioane de albume vândute și mai mult de 700.000 de spectatori care participă anual la cele peste 80 de concerte ale sale, André Rieu se numără printre cei mai de succes artiști live din lume, se arată într-un comunicat de presă.

Rieu se bucură de un succes mare și în România, acolo unde a concertat de mai multe ori la Cluj și București.

Biletele vor fi disponibile exclusiv prin rețeaua eventim.ro, începând de joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 11:00.



Violonistul olandez va veni însoțit de cei 60 de muzicieni ai Orchestrei Johann Strauss.