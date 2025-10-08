Andreea Esca, supărată pe meteorologi: „Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii! Treaba instituțiilor este să știe că în România asta e o ploicică”

Institutele meteorologice nu trebuie să mai dea „alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer”, transmite prezentatoarea TV Andreea Esca într-o postare pe Facebook în care critică emiterea codului roșu timp de 18 ore în București.

„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră”, a scris Andreea Esca.

Ea subliniază că așteaptă scuze de la institutele care au dat aceste alerte pentru a le putea transmite mai departe către oamenii care au stat în case din cauza codului roșu.

„Și treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. (…) Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costă economia”, conchide Esca.

Cod roșu în București și cinci județe

Mare parte din țară se află miercuri dimineață sub avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până miercuri seară. Cea mai severă vreme, cauzată de ciclonul Barbara, a fost prognozată pentru București și cinci județe, care sunt sub atenționare cod roșu de aseară la 21 până astăzi la ora 15.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a declarat, miercuri dimineață, la Digi24, că avertizările cod roșu rămân în vigoare până la ora 15.00, așa cum s-a estimat inițial. Ea a subliniat că cele mai mari cantități de apă s-au înregistrat în județul Constanța, unde este și cea mai dificilă situație din cauza viiturilor și a vântului puternic.