Andrew Tate, în fața Tribunalul București: „Voi salva Marea Britanie. Prefer să îmi spuneți domnule viitor premier”

Andrew Tate, acuzat în România de trafic de persoane și viol, a fost, joi, prezent la Tribunalul București, unde a făcut mai multe declarații. „De acum prefer să îmi spuneți domnule viitor premier”, le-a spus el jurnaliștilor prezenți în fața instanței.

Cei doi frați Andrew Tate și Tristan Tate au ajuns, joi, în fața instanței pentru că vor să își recupereze bunurile de lux confiscate, după ce judecătorii au decis să ceară la DIICOT refacerea anchetei de care sunt vizați, potrivit Digi24.

„Sunt cel mai faimos om din lume. Mă autofinanţez şi voi salva ţara în care am crescut, Marea Britanie, la fel cum Donald Trump şi Elon Musk salvează America. Pentru că toţi aceşti lideri sunt incompetenţi, şi-au vândut sufletele Matrix-ului”, a declarat Andrew Tate, potrivit The Epoch Times.

„Simt că am o datorie divină să fac tot ce pot pentru ţara în care am crescut şi voi salva Regatul Unit. Şansa ca eu să fiu prim-ministru în următorii 10 ani este undeva la 100%, deoarece nu am eşuat niciodată în viaţa mea, niciodată”, a continuat el.

Întrebat de protestatarul Marian Ceaușescu despre cazierul său, el a replicat: „Nu am fost condamnat pentru nimic. Deci, nu am cazier. Pot candida cu uşurinţă pentru funcţia de prim-ministru al Regatului Unit, şi exact asta voi face”.

Tate își face partid

Andrew Tate și-a anunțat, luni, urmăritorii de pe platforma X că își va face partid: „În prezent, nu există partide politice suficient de curajoase pentru a aborda problemele cu care se confruntă Regatul Unit. Toți sunt slabi și se tem de mass-media”.

„Nu am mai dormit de când mi-am anunțat ambițiile politice. Anunțul partidului și lansarea manifestului, în curând. Oameni ai Marii Britanii, ajutorul vine. Nu renunţați. Voi fi prim-ministru”, a scris pe X.

Într-un alt mesaj, el susține că toți politicienii britanici sunt „slabi și se tem de mass-media”.

Frații Tate, acuzați în România de trafic de persoane și viol

Frații Andrew şi Tristan Tate şi două femei complice (Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel) au fost trimişi în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată (două acte materiale), acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, lovire sau alte violenţe şi instigare la această infracţiune.

Conform DIICOT, infracţiunea de trafic de persoane ar fi fost comisă atât pe teritoriul României, dar şi în Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie.

În decembrie 2024 însă, Andrew şi Tristan Tate au scăpat de procesul după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv să restituie dosarul lor la DIICOT pentru refacerea anchetei de la zero.