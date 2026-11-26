Muzicianul britanic a pierdut lupta cu o formă agresivă de cancer de prostată, boală cu care fusese diagnosticat în urmă cu opt ani. De-a lungul unei cariere marcate de succese răsunătoare în anii ’80, Andy Taylor a definit sound-ul unor hituri precum „Rio” și „Girls on Film”, scrie The Guardian.

Andy Taylor, artistul care a propulsat trupa Duran Duran în topurile internaționale ale anilor 1980, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, printr-un comunicat transmis publicației Variety.

Muzicianul fusese diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul patru încă din 2018, însă a făcut publică afecțiunea abia în 2022, cu puțin timp înainte ca Duran Duran să fie inclusă în prestigiosul Rock and Roll Hall of Fame.

„Pentru întreaga lume, Andy a fost un chitarist strălucit, dar pentru noi a fost cel mai minunat soț, un tată iubitor și cel mai mândru bunic. A fost stâlpul familiei noastre. Indiferent de experiențele incredibile pe care i le-a adus muzica, familia a fost întotdeauna pe primul loc”, a transmis familia sa.

Foștii săi colegi de trupă au evocat, la rândul lor, rolul esențial pe care Taylor l-a avut în definirea identității formației. „A fost acolo chiar de la începutul poveștii noastre. Din momentul în care a sosit la Birmingham cu o chitară și o încredere de neclintit în ceea ce puteam deveni, a adus o energie de neșters și o atitudine inconfundabilă muzicii noastre”, este mesajul Duran Duran.

De la cluburile muncitorești la fenomenul mondial Duran Duran

Născut în 1961 în localitatea Cullercoats, într-o familie de pescari, Andy Taylor a început să cânte la chitară la vârsta de 11 ani, avându-l ca mentor pe Dave Black, membru al trupei lui David Bowie. A renunțat devreme la școală pentru a cânta în cluburile locale, iar în 1980 a răspuns unui anunț publicat de Duran Duran în revista Melody Maker.

„Câteva zile mai târziu m-au sunat și mi-au spus că, dintre cei aproximativ 40 de candidați, am fost singurul care știa să-și acordeze chitara, darămite să mai și cânte”, spunea Taylor.

Alături de solistul Simon Le Bon, venit în trupă la scurt timp după el, Duran Duran a lansat single-ul de debut Planet Earth (1981) și hitul Girls on Film, susținut de riff-urile energice ale lui Taylor. Albumele Rio (1982) și Seven and the Ragged Tiger (1983) au transformat grupul într-un fenomen global, perioadă pe care chitaristul o descria drept „un hobby scăpat de sub control”.

Proiecte solo, despărțiri și împăcări

În 1985, într-o pauză a trupei, Taylor a fondat alături de basistul John Taylor și solistul Robert Palmer supergrupul funk-rock The Power Station, obținând două hituri în Top 10 american (Some Like It Hot și Get It On). Deși a revenit pentru a înregistra tema filmului James Bond, A View to a Kill, și a cânta la celebrul concert Live Aid din 1985, tensiunile interne și problemele legate de consumul de droguri l-au determinat să părăsească formația.

„Eram aproape de o cădere nervoasă din cauza stresului vieții noastre nebunești și a propriei dependențe de cocaină. A doua zi după Live Aid, am renunțat la alcool și la droguri”, mărturisea muzicianul.

Ulterior, a lansat albumul solo Thunder (1986), realizat împreună cu Steve Jones de la Sex Pistols, și a devenit un apreciat compozitor și producător, semnând, printre altele, hitul Lost in You pentru Rod Stewart, în 1988.

Formula clasică a trupei Duran Duran s-a reunit în anul 2000, lansând albumul Astronaut (2004). Taylor a părăsit din nou formația în 2006, afectat profund de moartea tatălui său, răpus tot de cancer, și a trecut printr-o perioadă de depresie. După un deceniu departe de scenă, timp în care și-a publicat volumul de memorii Wild Boy: My Life in Duran Duran (2008), a revenit în studio și pe scenă în 2019, colaborând cu trupa britanică Reef.

În ciuda relației adesea tumultuoase cu foștii colegi de la Duran Duran, chitaristul sublinia în 2022 că între ei nu există resentimente, ci „doar dragoste pură și respect pentru tot ce am scris, înregistrat și realizat împreună”, scrie The Guardian.

Andy Taylor era căsătorit din 1982 cu Tracey Wilson, alături de care are patru copii: Andrew, Georgina, Bethany și Isabella. Chiar și după diagnosticul sever, muzicianul a declarat că pasiunea pentru artă l-a ajutat să rămână optimist: „Am fost foarte norocos, mi-am trăit visul, iar faptul că fac muzică m-a ajutat să fac față pesimismului unei boli incurabile”.