„Angajamentul” făcut de Luca Niculescu la întâlnirea cu Ursula von der Leyen, „într-un moment de provocări economice și de securitate tot mai mari”

Premierul Luca Niculescu a declarat că vizita făcută luni la București de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „este încă o expresie a determinării noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care urmează”.

Niculescu a spus că vizita Ursulei von der Leyen s-a concretizat „într-un moment de provocări economice și de securitate tot mai mari”.

„Am reafirmat angajamentul guvernului meu de a avansa proiectul european și de a lucra îndeaproape cu partenerii noștri europeni spre o Europă mai puternică, mai sigură și mai competitivă”, a scris premierul, pe platforma X, după discuția purtată cu președinta Comisiei Europene la Palatul Victoria.

Șeful Guvernului a vorbit și despre priorități.

„Prioritățile noastre includ consolidarea Flancului Estic al UE și a securității Mării Negre, în linie cu strategia europeană pentru regiune; revitalizarea economiei României și sporirea competitivității sale; menținerea disciplinei fiscale; și stimularea investițiilor prin a valorifica la maximum toate fondurile europene disponibile”, a adăugat el.

„Prețuim foarte mult cooperarea noastră strânsă cu Comisia Europeană”

Luca Niculescu a spus că Guvernul României apreciază sprijinul Comisiei pentru operaționalizarea hubului de securitate la Marea Neagră – pentru care Ursula von der Leyen anunțase, tot astăzi, în cadrul unor declarații comune cu președintele Nicușor Dan, o alocare de 50 de milioane de euro.

„Apreciem sprijinul politic și financiar al Comisiei în operaționalizarea hubului de securitate maritimă la Marea Neagră, precum și pentru operațiunile de căutare și salvare ale României. Prețuim foarte mult cooperarea noastră strânsă cu Comisia Europeană. Această vizită este încă o expresie a determinării noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care urmează. Împreună, putem construi o Europă mai puternică, mai sigură și mai rezilientă”, a conchis premierul.