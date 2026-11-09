„Angajamentul” făcut de Luca Niculescu la întâlnirea cu Ursula von der Leyen, „într-un moment de provocări economice și de securitate tot mai mari”
Premierul Luca Niculescu a declarat că vizita făcută luni la București de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „este încă o expresie a determinării noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care urmează”.
Niculescu a spus că vizita Ursulei von der Leyen s-a concretizat „într-un moment de provocări economice și de securitate tot mai mari”.
„Am reafirmat angajamentul guvernului meu de a avansa proiectul european și de a lucra îndeaproape cu partenerii noștri europeni spre o Europă mai puternică, mai sigură și mai competitivă”, a scris premierul, pe platforma X, după discuția purtată cu președinta Comisiei Europene la Palatul Victoria.
Șeful Guvernului a vorbit și despre priorități.
„Prioritățile noastre includ consolidarea Flancului Estic al UE și a securității Mării Negre, în linie cu strategia europeană pentru regiune; revitalizarea economiei României și sporirea competitivității sale; menținerea disciplinei fiscale; și stimularea investițiilor prin a valorifica la maximum toate fondurile europene disponibile”, a adăugat el.
„Prețuim foarte mult cooperarea noastră strânsă cu Comisia Europeană”
Luca Niculescu a spus că Guvernul României apreciază sprijinul Comisiei pentru operaționalizarea hubului de securitate la Marea Neagră – pentru care Ursula von der Leyen anunțase, tot astăzi, în cadrul unor declarații comune cu președintele Nicușor Dan, o alocare de 50 de milioane de euro.
„Apreciem sprijinul politic și financiar al Comisiei în operaționalizarea hubului de securitate maritimă la Marea Neagră, precum și pentru operațiunile de căutare și salvare ale României. Prețuim foarte mult cooperarea noastră strânsă cu Comisia Europeană. Această vizită este încă o expresie a determinării noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care urmează. Împreună, putem construi o Europă mai puternică, mai sigură și mai rezilientă”, a conchis premierul.
I warmly welcomed the President of European Commission, @vonderleyen, to Victoria Palace. At a time of growing economic and security challenges, I reaffirmed my Government’s commitment to advancing the European project and working closely with our European partners towards a stronger, more secure and more competitive Europe. Our priorities include strengthening the EU’s Eastern Flank and Black Sea security, in line with the European strategy for the region; revitalising Romania’s economy and enhancing its competitiveness; maintaining fiscal discipline; and boosting investment by making the most of all available European funds. We appreciate the political and financial support of the Commission in operationalizing the maritime security hub at the Black Sea as well as for Romania’s search and rescue operations. We highly value our close cooperation with the European Commission. This visit is yet another expression of our shared determination to strengthen Europe’s collective response to the challenges ahead. Together, we can build a stronger, safer and more resilient Europe.— Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 9, 2026