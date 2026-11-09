Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, concluziile întâlnirii de la Cotroceni: 50 de milioane de euro pentru hubul strategic de la Marea Neagră

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o alocare de 50 de milioane de euro pentru hubul de securitate de la Marea Neagră, luni, în cadrul unor declarații comune de presă cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat, luni, la București, consolidarea supravegherii maritime, accelerarea investițiilor în domeniul apărării și îmbunătățirea capacității de a răspunde la crize.

HotNews LIVE TEXT declarațiile celor doi oficiali

Nicușor Dan: Am avut plăcerea de a o avea astăzi invitată pe președinta Comisiei Europene. Obiectul discuției a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră. Îi mulțumesc pentru vizită și solidaritate, pentru un sprijin concret de care o să vorbim puțin mai târziu.

Marea Neagră e importantă pentru România și Europa pentru că este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul coridor de mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei. Vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona caspică.

Este un punct important pentru securitatea întregii Europe și, de asemenea, dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de un mod eficient de a reconstrui Ucraina fără o Mare Neagră sigură.

Știm cu toții, am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare. Un întreg spectru de război hibrid, în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul început în Ucraina și să implice țări europene în acest conflict.

Am discutat cu doamna președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre. Punctul concret, important este hubul de securitate la Marea Neagră, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria cu ajutorul UE.

Am discutat, dincolo de asta, de alte subiecte de importanță europeană. Evident, solidaritatea noastră cu Ucraina și angajamentul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina rămân neschimbate.

Am discutat despre cadrul financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios. Am discutat de parcursul european al R. Moldova și al Ucrainei, procese pe care România le susține și care vor da un plus de securitate și prosperitate pentru întreaga regiune.

Ursula von der Leyen: Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc în numele UE pentru că sprijiniți menținerea securității flancului estic. România se află în prima linie a securității europene. Sunteți un partener vital pentru statele membre UE și NATO.

Am văzut acest angajament anul trecut, când am vizitat Portul militar din Constanța. De atunci, provocările de securitate n-au făcut decât să crească. Aș dori să exprim solidaritatea deplină a Europei cu România. Vă puteți baza pe un răspuns european puternic și unit.

Libertatea navigației în Marea Neagră trebuie să fie menținută. Este o rută comercială vitală pentru economia europeană și pentru securitatea alimentară globală, pentru că menține fluxul către milioane de oameni, majoritatea în Africa.

Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât poporul ucrainean. Reiterăm apelul la un armistițiu în Marea Neagră. Îmi exprim sprijinul pentru discuțiile de pace de la Abu Dhabi.

Aș dori să mă refer la consolidarea supravegherii în Marea Neagră, care include imagini satelitare. De asemenea, ne vom consolida securitatea în spațiul informațional. Incidentele cu drone sunt de cele mai multe ori dublate de manipularea informației și interferențe.

Știm cum se întâmplă lucrurile. Am văzut potențialul devastator. Ați deschis calea către a răspunde și vă mulțumesc pentru acest lucru. Este o provocare europeană colectivă, care impune un răspuns european colectiv. De aceea, am lansat centrul european pentru reziliență democratică, care reunește cea mai bună expertiză disponibilă în Europa și sprijină statele membre.

Trebuie să ne consolidăm capacitatea de a ne apăra. Europa investește masiv în a fi pregătită din punct de vedere al apărării. Avem programul SAFE, care este programul de achiziții în apărare. România va primi mai mult de 16 miliarde de euro. Sunteți deja un exemplu pentru inițiativă comună privind producția de drone cu Ucraina. Ne trebuie mai multe astfel de inițiative.

Trebuie să ne consolidăm capacitatea de a răspunde la incidentele de la granițele noastre. Anunț o finanțare de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare.

Trebuie să operaționalizăm hubul de securitate strategică de la Marea Neagră. Ideea a fost inclusă în strategiile noastre. În acest context, salut o cooperare apropiată între România, Bulgaria și Turcia. Trebuie să lucrăm cu toții în spiritul urgenței atunci când este vorba despre securitate.

Un acord cu România și Bulgaria. Vom accelera activitatea privind hubul de securitate maritimă, cu un calendar pentru finalizare și 50 de milioane de euro alocați.

Dragă Nicușor, aș dori să închei într-o notă mai pozitivă. România va celebra la 1 ianuarie două decenii de apartenență la UE. România a devenit mai puternică, Europa a devenit mai puternică. România nu doar că a înregistrat succese, ci este un pilon al securității europene, un apărător al Uniunii noastre. A fost un drum remarcabil.

Urmează întrebările din partea presei. Ursula von der Leyen a fost întrebată de amenințările cu care se confruntă România. Ce ar trebui să facă România pentru a-și pregăti mai bine populația pentru eventuale situații de criză? Cum evaluați reziliența generală a țării în fața amenințărilor hibride? Care sunt principalele provocări în contextul discuțiilor privind un acord de pace în Ucraina?

Ursula von der Leyen: România are unul dintre cele mai puternice sisteme de protecție civilă din Europa. Este un pilon de securitate în flancul estic. Amenințările sunt tot mai mari și suntem dispuși să vă ajutăm să le faceți față.

În ceea ce privește negocierile de pace, președintele Zelenski a solicitat sprijin din partea partenerilor europeni, îi oferim acest sprijin. Accentul acestor negocieri de pace este pe a pune capăt războiului, acesta trebuie să fie obiectivul. Acum lucrăm la un plan post-război pentru Ucraina. Negocierile de pace se concentrează și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Orice discuții însemnate cu privire la arhitectura de securitate a Europei nu pot fi purtate decât după ce s-a ajuns la un acord ce încetare a focului în Ucraina și trebuie să aibă loc într-un format corespunzător.

Nicușor Dan a fost întrebat ce intenționează instituțiile statului român să facă pentru a restabili siguranța la Marea Neagră, în contextul proiectelor din zonă.

Nicușor Dan: Poate că nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi așteptat românii, însă am fost predictibili și am înțeles că Marea Neagră este un loc important. Înainte de a avea aceste incidente de securitate, România a vorbit de Marea Neagră, a discutat cu Comisia și a apărut strategia la Marea Neagră.

România, în echipamentele pe care le-a cumpărat în cadrul SAFE, le-a inclus pe cele necesare pentru a proteja țărmul Mării Negre. Atât în cadrul formatelor din UE, cât și în cadrul celor din NATO, am explicat partenerilor noștri aceste mize și ați văzut că reacția lor a fost, dacă vorbim de granița peste Dunăre cu Ucraina, extrem de solidară în modul cel mai concret.

Urmează, inclusiv prin hubul de securitate de care am vorbit și prin o solidaritate temporară pe echipamente necesare, preocuparea de securitate la Marea Neagră. Avem niște aspecte concrete.

Ursula von der Leyen, vizită în România și Bulgaria

Președinta Executivului comunitar a sosit luni dimineață în România, într-o regiune în care „amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața”, după cum a declarat ea într-o postare pe platforma X.

„În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta situația de pe teren și modul în care Europa își poate consolida răspunsul”, a mai scris Ursula von der Leyen în postarea de luni dimineață.

Ea a precizat că a vorbit și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și că discuția a fost una „constructivă”.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută. Am reiterat sprijinul meu pentru apelul său la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică. De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs și despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noștri”, a mai declarat președinta Comisiei Europene.

După întâlnirea cu Nicușor Dan, va vorbi și cu premierul

Conform programului publicat de Guvern, președinta Comisiei Europene va merge și la Palatul Victoria, unde are planificată o întrevedere cu premierul Luca Niculescu de la ora 17:45.

Marți, Ursula von der Leyen va fi în Bulgaria, la Varna, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală Nikolai Babțarov.

Miercuri, ea va participa la conferința privind schimbările climatice a Națiunilor Unite COP31 din Antalya, în Turcia.

Joi merge la Dublin, unde are loc reuniunea Comunității Politice Europene. Tot acolo, vineri, Ursula von der Leyean va participa la reuniunea informală a membrilor din Consiliul European.