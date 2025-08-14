Angajat al Departamentului de Justiție al SUA, concediat și pus sub acuzare după ce ar fi aruncat cu un sendviș într-un agent federal

Soldați ai Gărzii Naționale din Districtul Columbia stau de pază la intrarea în gara Union Station, lângă Capitoliul din Washington. Foto: Mariam Zuhaib / AP / Profimedia

Un angajat al Departamentului de Justiție al SUA este acuzat de agresiune gravă după ce a aruncat cu un sendviș într-un agent federal, în timpul operațiunii președintelui Donald Trump de combatere a criminalității din Washington, D.C., a declarat joi procurorul general Pam Bondi, potrivit Reuters.

Sean Dunn, 37 de ani, îi sprijinea pe avocați în dosare internaționale din cadrul Diviziei Penale a departamentului, a precizat un oficial al Departamentului de Justiție.

„Tocmai am aflat că acest inculpat lucra la Departamentul de Justiție — NU MAI LUCREAZĂ”, a scris Bondi pe X. „Nu doar că a fost CONCEDIAT, dar a fost și pus sub acuzare pentru o infracțiune gravă.”

Dunn nu a formulat încă un răspuns la acuzații. Avocatul său nu a avut deocamdată niciun comentariu în legătură cu fapta de care este acuzat, pedepsită cu până la un an de închisoare.

Incidentul a atras atenție, în contextul în care administrația Trump a trimis agenți federali să patruleze cartiere din Washington și a preluat temporar controlul asupra departamentului de poliție al orașului, pentru a combate ceea ce Trump a prezentat drept o urgență privind criminalitatea în capitala SUA, deși statisticile arată că infracționalitatea violentă a scăzut semnificativ din 2023.

Prezența sporită a agenților federali a stârnit reacții împărțite printre locuitorii orașului, predominant democrat. Mai mulți agenți aflați miercuri seară în patrulare în cartierul Navy Yard au fost ocazional huiduiți, iar un trecător i-a avertizat pe alții să „își ascundă copiii și soțiile” și a criticat vestele antiglonț ale agenților.

I-ar fi numit pe ofițeri „fasciști”

Dunn a fost acuzat de agresarea, opunerea de rezistență și obstrucționarea agenților după ce, potrivit acuzațiilor, a aruncat duminică seara cu un sendviș în spre un agent al Serviciului Vamal și de Protecția Frontierei al SUA. Potrivit plângerii penale, înainte de a-l lovi, Dunn i-ar fi numit pe ofițeri „fasciști” și ar fi strigat „Nu vă vreau în orașul meu!”, apoi „și-a dat brațul pe spate și a aruncat cu forță sendvișul” către agent.

Dunn a fost reținut la fața locului și a recunoscut că a aruncat sendvișul, conform documentului de acuzare. Potrivit unei înregistrări video postate pe rețelele sociale, agentul nu părea rănit.

Dunn a fost reținut din nou în noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost formulată acuzația federală. Potrivit unui alt oficial al Departamentului de Justiție, arestarea sa a fost una dintre cele nouă în care FBI a fost implicat miercuri seara la Washington, pentru fapte ce au variat de la infracțiuni minore legate de droguri până la deținere ilegală de arme.

În jurul miezului nopții de miercuri, mai mulți agenți au reținut un bărbat în cartierul Brightwood pentru conducerea fără permis, după ce îl opriseră pentru că avea geamurile mașinii excesiv de fumurii.

O localnică, care s-a prezentat drept Miss Anne, a declarat că intensificarea prezenței forțelor de ordine nu este neapărat un lucru rău. „Se întâmplă multe lucruri, așa că, dacă asta îmbunătățește situația, sunt bineveniți”, a spus ea. „Trebuie însă să vedem dacă este nevoie de atâta forță.”