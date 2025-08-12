În lupta cu „infractorii însetați de sânge”, Trump a preluat controlul poliției din capitala SUA. Care este situația reală a criminalității în Washington DC?

Autoritățile locale contrazic afirmațiile președintelui și spun că Washington DC a „înregistrat o scădere semnificativă a criminalității”, aflându-se „la cel mai scăzut nivel al criminalității violente din ultimii 30 de ani”. Statisticile citate de BBC și New York Times confirmă parțial acest lucru, dar arată de asemenea că rata infracțiunilor violente în capitală e mai mare decât în alte orașe ale țării.

Președintele Trump a impus luni controlul federal asupra forțelor polițienești din capitala țării, Washington DC, pentru o perioadă de 30 de zile și a mobilizat 800 de soldați ai Gărzii Naționale pentru a combate criminalitatea într-un oraș pe care l-a descris ca fiind invadat de „infractori însetați de sânge”.

În cadrul unei conferințe de presă unde a fost însoțit de mai mulți membri ai cabinetului său, Trump a declarat că intenționează să elimine populația fără adăpost din capitală, fără a preciza cum vor proceda autoritățile și fără a da detalii despre locul în care vor fi duși acești oameni.

El a spus de asemenea că ia în calcul măsuri similare în New York și Chicago.

Înarmat cu documente care prezentau statistici privind criminalitatea, Trump a condamnat rata criminalității din Washington în comparație cu alte orașe.

Care este însă situația reală?

Rata criminalității violente a scăzut în ultimii doi ani

În timp ce rata criminalității violente a crescut în 2023, aceasta a scăzut cu 35% din acel an până în 2024, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană al orașului (MPDC).

Infracțiunile violente sunt raportate în mod diferit de MPDC și FBI – o altă sursă importantă de statistici privind criminalitatea în SUA, scrie BBC.

Astfel că, în vreme ce datele publice ale MPDC au arătat o scădere de 35% pentru 2024, datele FBI au arătat o scădere de 9%.

Datele preliminare pentru 2025 arată că rata infracțiunilor violente continuă să scadă. Conform MPDC, criminalitatea violentă a scăzut cu 26% în acest an față de aceeași perioadă din 2024, iar jafurile au scăzut cu 28%.

Trump și Sindicatul Poliției din DC au pus la îndoială veridicitatea cifrelor privind criminalitatea furnizate de departamentul de poliție al orașului.

Ce se întâmplă cu rata omuciderilor

Trump a afirmat, de asemenea, că „în 2023, rata omuciderilor a atins probabil cel mai înalt nivel din istorie” în Washington DC, adăugând că cifrele „se referă doar la ultimii 25 de ani”. Casa Albă a precizat că este vorba despre „cifre furnizate de FBI”.

Rata omuciderilor a crescut în 2023 la aproximativ 40 la 100.000 de locuitori – cea mai mare rată din ultimii 20 de ani, potrivit datelor FBI.

Totuși, aceasta nu a fost cea mai mare rată înregistrată vreodată – rata a fost semnificativ mai mare în anii 1990 și la începutul anilor 2000.

Rata omuciderilor a scăzut în 2024, iar în acest an a scăzut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit MPDC.

Studiile au sugerat în același timp că rata omuciderilor din capitală este mai mare decât media, în comparație cu alte orașe mari din SUA.

Până la 11 august, 99 de omucideri au avut loc în acest an în Washington DC, printre victime fiind inclusiv un stagiar al Congresului în vârstă de 21 de ani împușcat mortal într-un schimb de focuri, un caz la care Trump a făcut referire în conferința sa de presă.

Furturile de mașini

Președintele a menționat și cazul unui fost angajat în vârstă de 19 ani al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), care a fost rănit în ceea ce a părut a fi o tentativă de furt de mașină, în august.

Trump a afirmat că „numărul furturilor de mașini s-a triplat” în ultimii cinci ani.

Până în prezent, în acest an, MPDC a înregistrat 189 de infracțiuni de furt de mașini, în scădere față de 300 în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit Council on Criminal Justice, un think-tank juridic, furturile de mașini au crescut semnificativ începând cu 2020 și au atins un vârf lunar de 140 de incidente raportate în iunie 2023.

Din iulie 2025, în întreg orașul este în vigoare o restricție de circulație pentru persoanele cu vârsta sub 17 ani, între orele 23:00 și 06:00.

Aceasta a fost introdusă pentru a combate criminalitatea juvenilă – inclusiv furturile de mașini – care adesea atinge un nivel maxim în lunile de vară.

Cum se compară criminalitatea din Washington cu alte părți ale SUA?

Nivelul de violență în Washington DC rămâne în mare parte mai ridicat decât media înregistrată în 30 de orașe monitorizate de Council on Criminal Justice, scrie BBC.

În același timp, tendința descendentă este în concordanță cu situația observată în alte orașe din țară, a precizat aceeași sursă.

Analiza Council on Criminal Justice sugerează că rata omuciderilor în DC a scăzut cu 19% în prima jumătate a acestui an (ianuarie-iunie 2025), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, dacă luăm în considerare primele șase luni ale anului 2025 și le comparăm cu aceeași perioadă din 2019 – înainte de pandemia de Covid-19 – se observă o scădere de doar 3% a omuciderilor.

În cele 30 de orașe incluse în studiu, această scădere a fost de 14% în aceeași perioadă.

O exercitare extraordinară a puterii federale

Președintele a criticat criminalitatea din marile orașe liberale americane timp de decenii, dar decizia de luni a reprezentat o escaldare și o exercitare extraordinară a puterii federale.

Trump, scrie New York Times, a descris Washingtonul ca un iad urban, folosind o parte din limbajul incendiar utilizat pentru a descrie condițiile de la frontiera sudică a SUA.

Avertizând asupra „caravanelor de tineri” care fac ravagii pe străzile orașului și relatând povești despre copii prinși în împușcături, Trump a dat vina pe democrați pentru că au permis acest nivel al criminalității.

„Capitala noastră a fost cucerită de bande violente și infractori însetați de sânge, mulțimi de tineri sălbatici, maniaci drogați și oameni fără adăpost”, a spus Trump.

„Și nu vom mai permite să se întâmple asta”, a asigurat el.

Criticile autorităților locale

Oficialii locali au criticat imediat acțiunile președintelui, iar la scurt timp după ce Trump a declarat stare de urgență pentru siguranța publică în Washington, grupuri de protestatari au apărut în oraș.

Muriel Bowser, primărița orașului Washington, a declarat luni după-amiază că acțiunile lui Trump sunt „tulburătoare și fără precedent”, dar nu surprinzătoare.

„Nu pot spune că, având în vedere retorica din trecut, suntem total surprinși”, a spus Bowser, înainte de a adăuga că șefa poliției, Pamela A. Smith, va rămâne în funcție.

Bowser a recunoscut că legea îi conferă lui Trump autoritatea de a prelua temporar conducerea departamentului. Dar ea a contestat ideea că administrația sa nu a făcut suficient pentru a reduce criminalitatea violentă în Washington.

„Nu există nimeni aici și cu siguranță nimeni care lucrează pentru mine care să tolereze orice nivel de criminalitate”, a spus Bowser, o democrată. „Lucrăm în fiecare zi pentru a opri criminalitatea”, a spus ea.

Detaliile deciziei

Administrația Trump se bazează pe o prevedere a Legii privind autonomia locală a Districtului Columbia, o lege adoptată de Congres în 1973, care stabilește controlul asupra Washingtonului.

Legea îi conferă președintelui puterea de a prelua temporar controlul asupra Departamentului de Poliție Metropolitană. Un oficial al Casei Albe a declarat că preluarea va dura 30 de zile, termenul limită prevăzut în lege.

Luni după-amiază, oficialii federali încă lucrau la multe dintre detaliile operaționale ale planului președintelui.

Efortul prevede ca aproximativ 500 de ofițeri federali, proveniți din mai multe agenții care operează în Washington, să fie folosiți pentru diverse roluri de patrulare sau de sprijin pentru poliția locală, potrivit a doi oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie planul încă în curs de elaborare.

Această cifră include aproximativ 120 de agenți FBI și aproximativ 50 de șerifi adjuncți ai SUA, precum și agenți ai Administrației pentru Combaterea Drogurilor și ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi.

Unii dintre acești agenți vor efectua patrule pe jos sau cu mașina, în timp ce alții vor fi repartizați în zone cu criminalitate ridicată sau cu trafic intens, potrivit oficialilor.

Un factor care complică utilizarea agenților federali pentru activități polițienești de stradă este faptul că acești agenți nu au aceeași autoritate ca polițiștii de a aresta persoane pentru infracțiuni minore.

Cu ochii pe New York și Chicago

În timpul conferinței, Trump i-a chemat pe rând pe membrii cabinetului său și pe alții la tribună pentru a discuta despre modul în care vor executa ordinele.

Secretarul de interne Doug Burgum a declarat că ofițerii Poliției Parcurilor din SUA patrulau de luni de zile parcurile federale și sensurile giratorii din oraș și că au îndepărtat zeci de tabere de persoane fără adăpost.

Iar Pete Hegseth, secretarul apărării, a declarat că 800 de ofițeri ai Gărzii Naționale vor „aflua” în oraș în cursul săptămânii următoare.

Jeanine Pirro, procuroarea SUA pentru Districtul Columbia și fostă comentatoare Fox News, a ținut un monolog împotriva legilor din district care împiedică judecarea minorilor ca adulți.

„Văd prea multe crime violente comise de tineri rebeli care cred că se pot aduna în bande și grupuri și te pot bate măr pe tine sau pe oricine altcineva”, a spus Pirro. „Trebuie să luăm măsuri împotriva Consiliului DC și a legilor sale absurde”, a spus ea.

Trump și Pirro au denunțat amândoi, de asemenea, utilizarea cauțiunii fără numerar în Chicago și în Washington, unde aceasta a fost eliminată efectiv din 1992. Această practică permite unor inculpați să fie eliberați din închisoare fără a depune cauțiune, ceea ce ar contribui la asigurarea întoarcerii lor în instanță.

Amenințând că se va implica în abrogarea cauțiunii fără numerar în Chicago, Trump a sugerat că și alte orașe vor fi în curând supuse intervenției federale, deși nu este clar ce temei juridic ar putea invoca pentru a exercita controlul federal asupra acestora.

„O să mă uit la New York în curând”, a spus Trump, „și, dacă va fi nevoie, vom face același lucru și în Chicago, care este un dezastru”, a spus el.