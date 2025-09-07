Angajații ANCOM au votat să fie apărați de avocații eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea, al cărui partid critică dur instituția în moțiune: „Coruptă, captivă clientelei politice”

Sindicatul angajaților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a hotărât și oficial, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, așa cum Snoop.ro a dezvăluit încă de joi, pentru a se opune tăierilor anunțate de Guvern. În același timp, astăzi se dezbat și se votează în Parlament moțiunile de cenzură ale AUR împotriva Guvernului Bolojan, în care este criticată dur inclusiv instituția care a negociat cu avocații politicianului AUR.

„Guvernul mimează reforma. ASF, ANRE și ANCOM continua să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă” este titlul uneia dintre cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, care vor fi dezbătute și votate astăzi de parlamentari, începând cu ora 13.00.

Vineri, 5 septembrie, peste 80% din angajații din sindicatul ANCOM care votaseră online, peste 80% (aproape 240), aleseseră casa de avocatură Piperea și Asociații pentru a-i ajuta să blocheze disponibilizările și reducerile salariale, potrivit surselor Snoop din instituție. Din sindicat fac parte aproximativ 450 de angajați din totalul de 659 al instituției.

Ultimele voturi urmau să fie trimise pe mail – pentru persoanele care nu o făcuseră într-un formular online – însă situația nu mai putea fi întoarsă, fiindcă mai mult de jumătate dintre votanți aleseseră Piperea și Asociații.

Reacția lui Piperea: „O știre de senzație”

Site-ul de investigații a scris încă de joi că asociația de avocați a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea este favorită pentru a câștiga contractul prin care să reprezinte angajații ANCOM în lupta cu reforma gândită de guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Informația că angajații din ANCOM negociază cu avocații lui Piperea a fost confirmată chiar de liderul sindicaliștilor, Radu Dinu. „E adevărat. Cei de la Piperea și Asociații au fost mult mai bine pregătiți. Vrem să alegem cei mai buni avocați să ne reprezinte”, a declarat acesta pentru Snoop.ro.

Într-o reacție la dezvăluirile făcute, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a acuzat „statul paralel” și „securiștii din presă”.

Într-un mesaj publicat joi, 4 septembrie, pe contul personal de Facebook, politicianul afirmă că nu a făcut un secret din procesele colective contra „măsurilor iraționale” și consideră că articolul publicat de Snoop reprezintă „știre de senzație” și „conspiraționism”.

„Refuzul dreptului unor cetățeni de a apela la avocați, mai ales când e vorba de cei mai buni, experimentați și bătrâni în domeniu, este nimic altceva decât extremism”, scrie europarlamentarul AUR, care îndeamnă „victimele austerității bolojaniene” să se alieze în procese colective.

AUR critică ANCOM în moțiunea de cenzură

Unul dintre pachetele de măsuri fiscale propuse de Guvernul Bolojan vizează ANCOM (comunicații), ASF (asigurări) și ANRE (energie), trei autorități autonome ale statului care reglementează trei piețe importante și prospere. La rândul lor, angajații sunt foarte bine plătiți. De exemplu, la ANCOM salariul mediu net este de circa 2.500 de euro pe lună.

În cazul celor trei instituții, Executivul a propus, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport administrativ și logistic, scăderi salariale de până la 30% și eliminarea primelor și bonusurilor pentru șefi până la final de 2028.

Astăzi, în Parlament, se vor vota și cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR, în care este contestat pachetul de măsuri propus de guvern pentru a reforma autoritățile autonome.

Semnatarii moțiunii, între care și politicieni SOS și POT, susțin că Guvernul Bolojan mimează reforma și că prin legile propuse nu se schimbă nimic esențial.

În ce privește ANCOM, în moțiunea AUR se precizează că este o instituție care funcționează cu personal supradimensionat, cu salarii medii nete de peste două ori mai mari decât cel mediu pe economie.

Cei patru semnatari sunt Mihai-Adrian Enache (AUR), Petrișor Peiu (AUR), Ionel Goidescu (SOS) și Anamaria Gavrilă (POT), toți lideri de grup parlamentar.

„Pe de o parte, s-a întărit percepția de «sat de vacanță» pentru pile, cunoștințe și relații. Pe de altă parte, instituția a fost implicată în mai toate momentele derivei autoritare ale actualei Puteri. Este transformată într-un braț armat al cenzurii și al limitării libertății de exprimare”, scrie în textul moțiunii.