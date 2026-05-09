Angajații de la Guvern, nemulțumiți după creșterea salariilor la Romgaz: „Și noi suntem strategici”. Ilie Bolojan, acuzat de dublă măsură

La o zi după ce Guvernul a decis majorarea cu 6,5% a salariilor de la Romgaz, motivată prin necesitatea de a păstra personalul calificat al companiei, sindicatul angajaților de la Palatul Victoria îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de dublă măsură, întrucât funcționarii care trebuie să gestioneze proiecte majore ale statului român sunt menținuți cu salariile înghețate și sunt „demonizați public”.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului constată „cu surprindere și indignare” că Executivul tratează discriminatoriu angajații pe care îi are în subordine, fiind invocată majorarea salariilor la Romgaz.

„Oamenii competenți nu pleacă doar din companii energetice”

„Pentru Romgaz, Guvernul vorbește despre „nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane”. Pentru administrația centrală, aceeași resursă umană este redusă, însă, la statutul de simplă problemă contabilă: salarii care trebuie înghețate, posturi care trebuie tăiate, oameni care trebuie demonizați public și transformați în țapi ispășitori”, se spune într-un comunicat al SAALG.

Sindicaliștii reclamă faptul că Guvernul majorează salariile în zonele în care există profit și vizibilitate publică, însă ignoră stimularea adminisrației centrale de care depinde capacitatea statului de a funcționa.

„Oamenii competenți nu pleacă doar din companii energetice. Pleacă și din instituții publice atunci când sunt ținuți ani de zile cu salarii înghețate, tratați ca o povară bugetară și transformați permanent în vinovați de serviciu pentru dezechilibre pe care nu ei le-au creat”, susțin sindicaliștii din Guvern.

Și noi suntem strategici, doar că nu operăm cu conducte de gaz sau cu infrastructuri vizibile publicului. Avem termene, jaloane, avize, proiecte, responsabilități asumate internațional și milioane de euro care trec prin munca noastră. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului

Aceștia solicită ca soluția adoptată pentru angajații din Romgaz să se aplice și în cazul salariaților din administrația centrală pentru că și aici există riscul plecării angajaților demotivați de salarizarea redusă.

O relație încordată cu premierul Bolojan

Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria a protestat și anul trecut, pe 27 iunie, motivul ieșirii lor în stradă de atunci fiind reducerea cuantumului sporului pentru condiții de muncă vătămătoare sau periculoase afirmând că tăierile sunt făcute la cei care muncesc, nu de la demnitarii numiți politic.

„Aceste măsuri reprezintă, în fapt, o tăiere mascată a veniturilor și o minimizare a riscurilor reale la care sunt expuși angajați din toate domeniile bugetare – de la personal medical până la funcționari, care lucrează în medii toxice, insalubre sau solicitante fizic și psihic”, se spunea într-un comunicat al sindicaliștilor de la Guvern.