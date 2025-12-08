Angajații de la Muzeul Luvru fac grevă. Problema majoră reclamată de unii dintre aceștia, ajunși „la capătul puterilor”

Numeroși turiști care se adună de-a lungul malului Senei, lângă Muzeul Luvru, care a rămas închis în urma jafului de pe 19 octombrie. Paris, Franța, pe 20 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Angajații de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest față de deteriorarea condițiilor de muncă și față de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză.

Aceștia cer crearea de noi locuri de muncă, în principal la recepție și securitate, „pentru a compensa locurile de muncă pierdute în trecut”, a declarat o reprezentantă sindicală pentru ziarul Le Monde.

„Echipele de la recepție și de monitorizare sunt la capătul puterilor, deoarece personalul este insuficient”, a subliniat ea.

Chemarea la grevă vine în urma mai multor incidente petrecute la celebrul muzeu din Paris, notează agențiile DPA și Agerpres.

Pe 19 octombrie, bijuteriile coroanei din perioada imperială a Franței au fost furate. Au fost arestați mai mulți suspecți, dar nicio urmă de bijuterii, evaluate de Luvru la 88 de milioane de euro (102 milioane de dolari).

Mai mult, luna trecută, o galerie a trebuit să fie închisă din cauza unor grinzi putrede, iar în weekend s-a aflat că între 300 și 400 de jurnale și documente din biblioteca Egiptului Antic au fost deteriorate ca urmare a unei scurgeri de apă.

Muzeul a dat asigurări că obiectele de patrimoniu cultural din bibliotecă nu au fost deteriorate și că documentele vor fi uscate, restaurate și înlocuite, explicând că de vină este un sistem hidraulic învechit ce urmează să fie înlocuit din septembrie anul viitor.