Angajații din Guvern îl acuză pe șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan că a achiziționat ilegal 17 mașini Duster/ Răspunsul lui Mihai Jurca

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, un om de încredere al prim-ministrului Ilie Bolojan, a cumpărat, prin leasing, 17 mașini Duster de tip „pick-up”, încălcând mai multe ordonanțe de urgență. Mihai Jurca susține că noul contract cu Dacia reduce de 10 ori costul mașinilor pentru demnitari și angajații Cancelariei.

Sindicatul a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că în timp ce Guvernul „vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public”, în realitate „Cancelaria Prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe”.

„Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria. Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a «reinterpreta» interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, conform sindicatului.

Aceste informații vin în contextul în care, în luna iulie, Mihai Jurca anunța că Guvernul cheltuie 12 milioane de lei pe an pentru 30 de mașini, fără combustibil. În acest context, Jurca a spus că a cerut RAAPPS să reducă la jumătate numărul mașinilor și a precizat că în „perioada următoare” demnitarii vor avea acces la câte o mașină Duster, dar fără șofer.

Angajații Guvernului: Mihai Jurca, elevul „disciplinat al «școlii Bolojan»”

Sindicatul spune că „gravitatea” situației nu „stă doar în fenta birocratică, ci și în faptul că, potrivit hotărârii de Guvern care îi reglementează funcționarea, Cancelaria Prim-ministrului nu are atribuții de transport marfă”.

„Mihai Jurcă a încălcat și art. 5 alin. (3) din OUG nr. 80/2001, pentru simplul motiv că instituția pe care o conduce nu are parc auto propriu, prevăzut printr-o hotărâre de Guvern. Practic, a creat din pix o nevoie, a inventat o justificare și a împins o achiziție care nu are nici fundament instituțional”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Angajații din Guvern spun că Mihai Jurca a modificat „peste noapte” Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cancelariei Prim-ministrului „ca să creeze o aparență de legalitate privind parcul auto”.

„Un ordin intern al șefului Cancelariei nu poate «bate» o lege și nu poate rescrie ordonanțe de urgență (…) Elev disciplinat al «școlii Bolojan», adus la București direct din Oradea, Mihai Jurca aplică aceeași rețetă: banul public e elastic, legea e opțională”, acuză sindicaliștii.

Angajații Guvernului care sunt și membrii de sindicat vorbesc despre un „pericol imens”: „dacă la vârful Cancelariei se transmite semnalul că legea poate fi fentată după bunul plac, ce va mai împiedica alte instituții să procedeze la fel?”, întreabă ei.

„Cancelaria Prim-ministrului a devenit, sub conducerea lui Mihai Jurca, un laborator de fente legale, un spațiu unde ordonanțele de Guvern nu se aplică, ci se ocolesc cu zâmbetul pe buze”, acuză sindicaliștii.

Jurca susține că se face „o economie foarte mare”

„Cancelaria Prim-Ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispozițiilor legale”, se spune într-un comunicat al Cancelariei.

S-au cerut oferte de la Dacia și Ford, care produc mașini în România, iar oferta companiei de la Mioveni a fost cea mai avantajoasă.

„Contractul de leasing operațional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani”, precizează instituția condusă de Mihai Jurca.

Astfel, Cancelaria estimează că se reduc costurile cu mașinile la o zecime față de contractul inițial.

„Economia din bani publici realizată este foarte mare. Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei. Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparație, oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 mii lei”, se mai spune în comunicatul Cancelariei.

