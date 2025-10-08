Angajații greci, pe primul loc la ore suplimentare în UE. Românii, la coada clasamentului

Numărul orelor lucrate este în continuă creștere în întreaga Uniune Europeană, dar Grecia iese în evidență – mai degrabă, în sens negativ – deoarece, conform celor mai recente date Eurostat pentru al doilea trimestru al anului 2025, lucrătorii greci se află pe primul loc în UE în ceea ce privește numărul de ore de muncă, scrie presa elenă.

Mai exact, 10,8% dintre persoanele angajate cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani din UE au lucrat mai mult de 45 de ore pe săptămână la locul de muncă principal și/sau al doilea loc de muncă. În Grecia, procentul respectiv este 20,9%, ceea ce înseamnă că mai mult de unul din cinci lucrători depășește limita de ore suplimentare. Procentul din Grecia este aproape dublu față de media UE. După Grecia, urmează Cipru (16,6%) și Malta (14,6%).

La polul opus, cele mai puține ore de lucru sunt înregistrate în Bulgaria (2,5%), Letonia (4,1%) și România (5,9%).

Numărul de ore de lucru întâlnit cel mai frecvent în UE rămâne între 20 și 44 de ore pe săptămână, iar 72,3% dintre lucrători se încadrează în această categorie. Cele mai mari procente în acest sens sunt înregistrate în Bulgaria (92,8%), România (90,6%) și Letonia (86,9%).

În același timp, aproximativ 16,9% dintre lucrătorii din UE lucrează până la 19 ore pe săptămână. Munca pe bază de fracțiune de normă este cea mai răspândită în Olanda (26,8%), Danemarca (25,5%) și Austria (25,3%), în timp ce cele mai mici procente în acest sens sunt înregistrate în România (3,5%), Bulgaria (4,6%) și Grecia (6,1%).

(Material realizat cu sprijinul Rador radio România)