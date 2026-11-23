National Australia Bank (NAB) a anunțat luni că și-a cerut scuze față de angajați după ce a trimis din greșeală un e-mail automat prin care le comunica salariaților că vor fi concediați cu câteva zile înainte ca aceștia să afle ce soartă îi așteaptă în cadrul unei restructurări majore, scrie Reuters.

NAB, una dintre cele mai mari patru bănci din Australia, care luna trecută a anunțat că vrea să elimine anul viitor 2.500 de posturi, a precizat că e-mailurile au fost „trimise din greșeală” către unii angajați care au solicitat un pachet de plecare voluntară în cadrul procesului de restructurare.

E-mailurile nu trebuiau să fie trimise înainte ca angajații să fi primit direct rezultatul procesului, dar banca va devansa aceste discuții în urma erorii, a precizat National Australia Bank.

„Ne pare foarte rău că s-a întâmplat acest lucru și că primirea unui e-mail automat în acest mod ar putea fi supărătoare și tulburătoare pentru mulți”, a declarat banca într-un comunicat publicat pe platforma internă a companiei, pe care l-a transmis și agenției Reuters.

„Nu este experiența pe care ne-am fi dorit ca vreun coleg să o trăiască și ne cerem sincer scuze pentru neplăcerile pe care această eroare le-a cauzat tuturor celor care au primit aceste e-mailuri”, a adăugat instituția.

Reducere de posturi până la sfârșitul anului

Concedierile de la cel mai mare creditor pentru întreprinderi și al treilea cel mai mare creditor ipotecar din Australia reprezintă aproximativ 6% din personal și au ca scop simplificarea operațiunilor și reducerea costurilor.

NAB a declarat că până la 1.500 de locuri de muncă vor fi desființate până la sfârșitul anului, reducerile vizând în principal posturile din sectorul corporativ.

Banca se numără printre numeroasele companii importante din Australia, printre care compania aeriană Qantas și firmele de tehnologie Canva, WiseTech și Atlassian, care au anunțat reduceri de personal în acest an.

Ministrul australian de Finanțe, Jim Chalmers, a avertizat luni că rata șomajului din țară va depăși 5% în lunile următoare, după ce a atins un maxim al ultimilor cinci ani de 4,9%, în timp ce se preconizează că creșterea economică va încetini până la sub 2%, pe măsură ce majorările ratei dobânzii își vor face simțite efectele asupra economiei.