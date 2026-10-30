Angela Merkel vrea ca următorul președinte ale Germaniei să fie o femeie

Fostul cancelar german Angela Merkel susține ca o femeie trebuie să îi succeadă președintelui Frank-Walter Steinmeier, al cărui al doilea mandat de cinci ani se încheie în martie anul viitor, notează dpa.

„În cei 77 de ani de istorie ai Republicii Federale Germania, nu am avut niciodată o femeie în funcția de președinte”, a remarcat Merkel într-un interviu acordat postului MagentaTV, difuzat vineri.

Toată lumea ar trebui să se întrebe „dacă nu cumva a venit momentul”, a spus politiciana creștin-democrată (CDU), în emisiunea de dezbateri Bestbesetzung.

„Cunosc persoane care sunt deja născute, sunt femei și ar putea ocupa această funcție”, a subliniat Merkel. Fostul cancelar a refuzat însă să dea nume.

Pe 30 ianuarie, următorul șef al statului va fi ales de Adunarea Federală, un organism constituțional special, convocat temporar exclusiv în acest scop, o dată la cinci ani.

De mai multe luni, liderul CSU, partidul bavarez aliat al CDU, Markus Söder, face demersuri pentru ca Ilse Aigner, președinta Parlamentului landului Bavaria, să îi succeadă lui Steinmeier.

Printre celelalte nume vehiculate în interiorul blocului conservator se numără Julia Klöckner, președinta Bundestagului, Karin Prien, ministra Educației, și Annegret Kramp-Karrenbauer, fostă lideră a CDU.