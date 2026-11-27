Pentru săptămâna viitoare sunt prognozate „cele mai coborâte valori” de temperatură din această perioadă, iar în Capitală există probabilitatea să ne apropiem de -10 grade Celsius, a declarat vineri directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

Șefa ANM a spus, într-o intervenție la Antena 3, că în Capitală este prognozat un strat de zăpadă de 2-4 centimetri.

„Pentru ziua de mâine, sunt așteptate ninsori și în Capitală, având în vedere probabilitatea ca ploile de pe parcursul zilei de mâine, începând de după-amiază, să se transforme în ninsori, să consemnăm și strat de zăpadă. Chiar dacă grosimea variabilă nu este una foarte mare, 2-4 centimetri, iată că vine și în Capitală zăpadă”, a afirmat Elena Mateescu.

Ea a spus că, în județe ca Mehedinți, Dolj și Olt, stratul de zăpadă va depăși izolat 25 de centimetri.

„De mult nu am mai avut în Capitală, în luna noiembrie, fenomene de iarnă, dar nu numai în Capitală, ci și în ariile de cod galben din partea de sud și sud-est a țării, acolo unde, mai ales în sud-vest, în județele Mehedinți, Dolj și Olt, stratul de zăpadă va fi mult mai mare, 15-20 de centimetri, izolat peste 25 de centimetri, dar va fi și vânt, cu rafale mari, destul de mari, 50-70 de km/h, viscolind ninsoarea”, a continuat Mateescu.

Temperaturi „deosebit de coborâte”

Șefa ANM a spus că urmează o perioadă cu temperaturi „deosebit de coborâte”.

„Mâine, -3 până la 6 grade la nivelul maximelor, -12 grade în depresiuni, până la 2 grade în zona litoralului. Mâine, în Capitală, o maximă de 2-3 grade, minimele destul de coborâte, spre -5 grade, însă săptămâna viitoare vom consemna cele mai coborâte valori, având în vedere probabilitatea ca în depresiuni să atingem -15 grade, iar în Capitală să ne apropiem de -10 grade Celsius”, a mai declarat Elena Mateescu.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

În contextul avertizărilor meteo în vigoare, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române le-a recomandat șoferilor să se informeze cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmează să-l parcurgă.

„Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto trebuie să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos”, se arată în comunicatul Infotrafic.

Polițiștii le-au reamintit șoferilor că anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă.